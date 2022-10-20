Велика Британія запроваджує нові санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників-камікадзе, які використовувалися для бомбардування України, заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Про це інформує CNN.

У заяві Клеверлі звинуватив Іран у “розпалюванні війни”, наживанні на “огидних нападах РФ на українських громадян і посиленні страждань людям і руйнуванні критичної інфраструктури”.

Нові санкції відповідають заходам, погодженим ЄС 20 жовтня, проти трьох осіб і одного підприємства, відповідальних за постачання дронів Москві.

Під замороження активів і заборону на поїздки підпадають:

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, голова генерального штабу збройних сил

Бриг. генерал Сейєд Ходжатолла Курейші, основний учасник переговорів в угоді про постачання БПЛА

Бриг. генерал Саїд Агаджані, голова Корпусу вартових іранської революції (КВІР) — підрозділу збройних сил Ірану.

Окрім цього, одна організація — командування БПЛА повітряно-космічних сил — яка, як повідомляється, перебувала на тимчасово контрольованих територіях України і консультувала російські сили щодо використання безпілотників, також підлягає замороженню активів.

Іран заперечує постачання зброї РФ, попри докази протилежного. CNN повідомила 18 жовтня, що Іран направив військовий персонал на окупований Крим для навчання та консультування російських військових щодо використання їхніх безпілотників, зазначили джерела, знайомі з розвідкою США.

“Ці боягузливі удари безпілотників є актом відчаю. Дозволяючи ці атаки, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії”, – заявив Клеверлі.

20 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе. Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набули чинності сьогодні вдень, після публікації в офіційному журналі.

Варто зазначити, що уряд Канади також оголосив про запровадження нових додаткових санкцій проти представників іранського режиму.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Це вже третій пакет санкцій, які запроваджує Канада проти іранського режиму за його грубі та систематичні порушення прав людини, а також постійні дії, націлені на дестабілізацію регіонального миру та порядку.

Нові санкції запроваджені проти 6-ти фізичних та 4-х юридичних осіб, які причетні до серйозних порушень прав людини, зокрема щодо іранських жінок, які розповсюджували пропаганду для виправдання репресій і переслідувань іранським режимом.

Санкції передбачають заборону на співпрацю з особами у санкційному списку, замороження їхніх активів, якими вони володіють на території Канади, та заборону на в’їзд до Канади.