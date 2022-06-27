Про це повідомили в уряді.

Британський уряд наголосив, що Чорним морем експортувалося 96% українського зерна. Російські атаки порушують вивезення товару залізницею водночас з тим, як блокують цю можливість морем. Для протидії Велика Британія вирішила виділити до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на придбання матеріалів та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України.

Сполучене Королівство тісно координує з урядом України щодо цього. Вони обговорюють як максимально збільшити пропускну здатність залізниці та забезпечити перевезення зерна.

Крім того, Росія перешкоджає Україні експортувати її зерно й з’являється все більше доказів того, що РФ залучає його до контрабанди. Москва перенаправляє його через кордон з метою продажу для збільшення військових можливостей Путіна.

Британський уряд надасть 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування. Це потрібно для того, щоб визначити українське зерно, яке Кремль незаконно продає на світовому ринку.