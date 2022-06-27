Про це повідомили в уряді.
Британський уряд наголосив, що Чорним морем експортувалося 96% українського зерна. Російські атаки порушують вивезення товару залізницею водночас з тим, як блокують цю можливість морем. Для протидії Велика Британія вирішила виділити до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на придбання матеріалів та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України.
Сполучене Королівство тісно координує з урядом України щодо цього. Вони обговорюють як максимально збільшити пропускну здатність залізниці та забезпечити перевезення зерна.
Крім того, Росія перешкоджає Україні експортувати її зерно й з’являється все більше доказів того, що РФ залучає його до контрабанди. Москва перенаправляє його через кордон з метою продажу для збільшення військових можливостей Путіна.
Британський уряд надасть 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування. Це потрібно для того, щоб визначити українське зерно, яке Кремль незаконно продає на світовому ринку.
“Це допомогло б світовим урядам розв’язати проблему вкраденого зерна, стримуючи російську активність на цьому напрямку і гарантуючи, що Україна отримує необхідний дохід від будь-якого вирощуваного зерна. Прем’єр-міністр (Борис Джонсон – ред.) попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль”, – йдеться у пресрелізі.
- Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не має права вимагати від можливості перевіряти кожне українське судно, що виходить з портів України.
- Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.