Велика Британія виділить 2,6 млрд євро військової допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Ліз Трасс скористається візитом до Нью-Йорка цього тижня, щоб підтвердити прихильність Великої Британії до безпеки та територіальної цілісності України та оголосити, що наступного року британський уряд надасть Україні військову підтримку на тому ж рівні або навіть більшому, ніж у 2022 році.

Про це йдеться повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті британського уряду 20 вересня.

Про це Ліз Трасс заявить під час свого виступу на 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У повідомленні наголошується, що цього року Велика Британія виділила 2,3 млрд фунтів стерлінгів Києву, ставши “другим найбільшим донором військової допомоги Україні”. Точний характер військової підтримки з боку Великої Британії у 2023 році визначатиметься, виходячи з потреб Збройних сил України. Однак, очікується, що вона включатиме таке обладнання, як реактивні системи залпового вогню.

“Моє послання народу України таке: Велика Британія продовжуватиме підтримувати вас на кожному кроці. Ваша безпека — це наша безпека”, – заявила Трасс, слова якої наводять у пресрелізі.

Окрім цього, прем’єр-міністерка використає свої зустрічі з колегами-лідерами та генеральними директорами в Нью-Йорку, щоб активізувати глобальні зусилля, щоб перешкодити РФ отримувати прибуток від експорту енергоресурсів і одночасно покласти край енергетичній залежності від авторитарних режимів.