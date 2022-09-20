Велика Британія виділить 2,6 млрд євро військової допомоги Україні

Про це йдеться повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті британського уряду 20 вересня.
Про це Ліз Трасс заявить під час свого виступу на 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН.
У повідомленні наголошується, що цього року Велика Британія виділила 2,3 млрд фунтів стерлінгів Києву, ставши “другим найбільшим донором військової допомоги Україні”. Точний характер військової підтримки з боку Великої Британії у 2023 році визначатиметься, виходячи з потреб Збройних сил України. Однак, очікується, що вона включатиме таке обладнання, як реактивні системи залпового вогню.
“Моє послання народу України таке: Велика Британія продовжуватиме підтримувати вас на кожному кроці. Ваша безпека — це наша безпека”, – заявила Трасс, слова якої наводять у пресрелізі.
Окрім цього, прем’єр-міністерка використає свої зустрічі з колегами-лідерами та генеральними директорами в Нью-Йорку, щоб активізувати глобальні зусилля, щоб перешкодити РФ отримувати прибуток від експорту енергоресурсів і одночасно покласти край енергетичній залежності від авторитарних режимів.
“Надто багато життів – в Україні, Європі та в усьому світі – піддаються маніпулюванню залежністю від російської енергії. Ми повинні працювати разом, щоб покінчити з цим раз і назавжди”, – зазначила британська прем’єрка.
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