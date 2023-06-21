Джерело: The Guardian.

Уряд Великої Британії заявив, що навчання проводитиметься за допомогою гарнітур віртуальної реальності (VR) для того, щоб забезпечити військовим тренування в реальних ситуаціях.

За словами міністра транспорту Великої Британії Марка Харпера, під час тренувань військових ВМС ЗСУ будуть задіяні гарнітури віртуальної реальності, щоб “відпрацювати реальні сценарії”.

Також українцям профінансують участь у трирічному стажуванні на британських контейнеровозах та інших великих судах.

“Наша підтримка України та її народу непохитна, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати чудову репутацію України в таких галузях, як мореплавання. Ділячись всесвітньо відомим досвідом Великої Британії в галузі авіації та мореплавання, ми маємо твердий намір забезпечити відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення РФ”, – заявив Харпер.

А також додав, що Мінтранспорту Великої Британії візьметься за тренування українських авіадиспетчерів.

Зазначимо, що уряд Великої Британії має намір сьогодні оголосити про новий пакет фінансової підтримки України. Керівництво Сполученого Королівства назвало його “історичним”.

У новому пакеті допомоги передбачено кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу від їхнього уряду у розмірі близько 305 мільйонів доларів.

“Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною з Групи семи, що засвідчує непохитну прихильність Великої Британії до підтримки України як зараз, так і в майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Кошти спрямують на посилення економічної стабільності України. Ще вони будуть використані для підтримки життєво важливих державних структур, включно з витратами на сферу освіти й охорони здоров’я. Також частину коштів мають витратити на розмінування, боротьбу зі стихіями, енергетичні проєкти, а також фінансування діяльності ООН та Червоного Хреста.