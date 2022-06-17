Про це повідомило британське видання The Guardian.

Відомо, що справу передали до МВС Великої Британії після того, як Високий суд не задовольнив апеляційну скаргу Ассанжа щодо рішення про його екстрадицію.

У п’ятницю, 17 червня, міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател повідомила, що рішення про екстрадицію Ассанжа ухвалено. Вона наголосила, що під час розглядання справи суди дійшли висновку, що таке рішення не буде “несумісним з його правами людини”, а також, що в США “з ним поводитимуться належним чином”.

Імовірно, Ассанж оскаржуватиме рішення. На це за законом він має два тижні.

Слід зазначити, що до цього суд Великої Британії ухвалював рішення про неможливість екстрадиції співзасновника WikiLeaks до США через побоювання щодо стану його психічного здоров’я.

Як відомо, у 2012 році було ухвалено рішення про арешт та екстрадицію Ассанжа до Стокгольму, де його звинувачують у сексуальному насильстві. Проте Ассанж сховався у посольстві Еквадору в Лондоні, де перебував протягом семи років.

У США Ассанжеві загрожує покарання у вигляді 175 років ув’язнення.