Згідно з даними оператора єдиної енергосистеми країни National Grid, у 2022 році британські вітряні електростанції виробили рекордні 26,8% електроенергії в країні, водночас газові електростанції досі залишалися найбільшим джерелом енергії.

Про це інформує Reuters.

Велика Британія поставила за мету досягти нульового рівня викидів до 2050 року, що вимагатиме значного збільшення виробництва відновлюваної енергії, такої як вітрова та сонячна енергія.

Згідно з даними, частка вітрової енергії в електроенергетиці Великої Британії минулого року зросла, оскільки в мережі з’явилося більше вітрових проєктів.

Найбільша у світі морська вітряна електростанція Hornsea 2 біля узбережжя графства Йоркшир у Північному морі запрацювала на повну потужність у серпні 2022 року.

Вітряна електростанція може генерувати достатньо електроенергії для живлення близько 1,4 мільйона будинків.

Згідно з даними, британські газові електростанції виробили 38,5% електроенергії в країні минулого року проти 37,8% у 2021 році.

Довідка. Проєкт станції Hornsea 2 отримав схвалення у 2016 році як продовження станції Hornsea 1. 165 вітряків Siemens Gamesa по 8 МВт кожен дають сумарно 1,32 ГВт. Обидві станції Hornsea забезпечать електрикою 2,3 млн британських домогосподарств.