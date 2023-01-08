Про це інформує Reuters.
Велика Британія поставила за мету досягти нульового рівня викидів до 2050 року, що вимагатиме значного збільшення виробництва відновлюваної енергії, такої як вітрова та сонячна енергія.
Згідно з даними, частка вітрової енергії в електроенергетиці Великої Британії минулого року зросла, оскільки в мережі з’явилося більше вітрових проєктів.
Найбільша у світі морська вітряна електростанція Hornsea 2 біля узбережжя графства Йоркшир у Північному морі запрацювала на повну потужність у серпні 2022 року.
Вітряна електростанція може генерувати достатньо електроенергії для живлення близько 1,4 мільйона будинків.
Згідно з даними, британські газові електростанції виробили 38,5% електроенергії в країні минулого року проти 37,8% у 2021 році.
Довідка. Проєкт станції Hornsea 2 отримав схвалення у 2016 році як продовження станції Hornsea 1. 165 вітряків Siemens Gamesa по 8 МВт кожен дають сумарно 1,32 ГВт. Обидві станції Hornsea забезпечать електрикою 2,3 млн британських домогосподарств.
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