8 лютого офіційний речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Сполучене Королівство офіційно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Прессекретар наголосив, що Велика Британія “дуже чітко” заявила Міжнародному олімпійському комітету (МОК), що не хоче участі Росії та Білорусі.

З Росією потрібно поводитися як із державою-ізгоєм і вона не повинна мати можливість легітимізувати свою незаконну війну в Україні”, – додав речник. Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо бути впевненими, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу на одній мові”.

У МОК кажуть, що наразі “немає планів щодо участі російської чи білоруської делегації” на Іграх у Парижі. Проте минулого тижня МОК заявив, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться як нейтральні спортсмени під білим прапором, якщо візьмуть участь в Олімпіаді.

МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів щодо участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, стверджуючи, що “жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт”.

Водночас комітет заявив, що продовжить санкції проти державних і урядових посадовців Росії та Білорусі та заборонить спортивні заходи, організовані федераціями обох країн.

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що не уявляє, “щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну”. На його переконання, рішення МОК не є гарною ідеєю.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них можуть бути члени Європейського Союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу.

Зазначимо, що у листопаді, на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) зупинив членство паралімпійського комітету РФ (ПКР) в організації. За відповідне рішення проголосували 64 делегати, проти – 39, натомість 16 – утрималися. Аналогічне рішення прийняли щодо РБ. В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.