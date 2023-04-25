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Велика Британія вже постачила Україні снаряди для танків Challenger 2 зі збідненим ураном

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що країна спорядила Україні тисячі боєприпасів до Challenger 2, зокрема й бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Середа, 26 квітня 2023, 00:48
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Про це мовилося у письмовій відповіді на запитання депутата Палати громад від шотландської партії “Альба” Кенні Макаскілла.

З міркувань оперативної безпеки в Міноборони не стали коментувати показники використання українською мовою для наданих раундів.

Гіппі додав, що постачені танки Challenger 2, як і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер перебувають під контролем Збройних сил України.

Одначе, Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, звідки ведуться обстріли боєприпасами з боку ЗСУ в Україні.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.

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Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що “ризик ядерного конфлікту зараз досяг найвищого рівня за десятиліття”.

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що Росія “навмисно намагається дезінформувати”, оскільки збіднений уран “є стандартним компонентом” для снарядів і не має нічого спільного з ядерною зброєю. Коментар міністерства надійшов після того, як Путін застеріг Велику Британію від постачання боєприпасів.

Своєю чергою, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Лондоном боєприпасів зі збідненим ураном Україні стане кроком до “подальшої ескалації конфлікту”.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, збіднений уран використовується в боєприпасах, призначених для пробивання броні, оскільки він ті стають гострішими при ударі об ціль.

Теги: боєприпаси, Challenger 2, боєприпаси, Велика Британія, озброєння України, снаряди зі збідненим ураном, союзники

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