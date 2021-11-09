Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
З 22 листопада до переліку визнаних у Великій Британії вакцин додадуть Coronavac, Sinopharm і Covaxin. До цього там вже були Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson.
Зауважимо, в Україні використовують лише препарати, схвалені ВООЗ і 11 жовтня Британія почала визнавати українські COVID-сертифікати.
Туристи, що пройшли повний курс вакцинації та отримали COVID-сертифікат не потрібно буде проходити ПЛР-тести чи самоізолюватися після прибуття.
Невакциновані відвідувачі за три дні до поїздки у Сполучене Королівство повинні зробити тест, потім потрібно забронювати й оплатити тести, які необхідно зробити на другий і восьмий день перебування в країні. Крім того, упродовж 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму.
- Нагадаємо, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19. Йдеться про препарат “Молнупіравір” виробництва компаній Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.