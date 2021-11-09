Велика Британія почне визнавати всі вакцини проти коронавірусу, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для використання в надзвичайних ситуаціях.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

З 22 листопада до переліку визнаних у Великій Британії вакцин додадуть Coronavac, Sinopharm і Covaxin. До цього там вже були Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson.

Зауважимо, в Україні використовують лише препарати, схвалені ВООЗ і 11 жовтня Британія почала визнавати українські COVID-сертифікати.

Туристи, що пройшли повний курс вакцинації та отримали COVID-сертифікат не потрібно буде проходити ПЛР-тести чи самоізолюватися після прибуття.

Невакциновані відвідувачі за три дні до поїздки у Сполучене Королівство повинні зробити тест, потім потрібно забронювати й оплатити тести, які необхідно зробити на другий і восьмий день перебування в країні. Крім того, упродовж 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму.