Уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова повинна була виступити на неформальному засіданні Ради безпеки ООН щодо примусового вивезення українських дітей до РФ. Однак трансляцію її виступу заблокувала Велика Британія.

Про це повідомили представництво Великої Британії в ООН у Twitter та The New York Times.

Як зазначили у представництві Великої Британії, Росія запланувала неформальну зустріч з приводу “евакуації” українських дітей до РФ. На виступ запросили уповноважену з прав дітей у Росії Львову-Бєлову.

У Великій Британії нагадали, що минулого місця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової саме через викрадення українських дітей.

“Марія Львова-Бєлова несе відповідальність за воєнні злочини незаконної депортації та незаконного переміщення українських дітей. Ми заблокували трансляцію зустрічі на UNTV. Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації”, – мовиться у повідомленні.

У Великій Британії резюмували, що якщо Львова-Бєлова хоче відповідати за свої дії – нехай робить це перед судом у Гаазі.

Як повідомляє видання The New York Times, Росія називає метою цієї неформальної зустрічі – розвіяння “навмисно створеного наративу” західних ЗМІ та деяких країн про поводження РФ з українськими дітьми. РФ відкидає звинувачення у викраденні дітей з України, називаючи їх примусове вивезення до Росії “евакуацією заради безпеки”.

Крім Львової-Бєлової для виступу запрошено ще четверо російських посадовців, котрі займаються вивезенням дітей з України. Серед них – радник Львової-Бєлової та троє “посадовців” з так званої “ДНР”.

Після блокування виступу в Росії заявили, що шукатимуть альтернативу вебтрансляції, однак невідомо, як вони це зроблять, адже без трансляції виступ зможуть побачити лише ті, хто фізично присутній на зустрічі, тобто акредитовані журналісти та дипломатами. Це також означає, що жодне відео сесії не буде збережено в архівах ООН.

Західний дипломат у Раді, який не мав права говорити для протоколу, сказав, що, схоже, зауважив, що запрошення Львової-Бєловї для виступу, найімовірніше – це зумисна провокація Росії, аби потім звинуватити Захід у цензурі.

Блокування прямої трансляції неформального засідання Радбезу ООН трапляється вкрай рідко. Минулого місяця Китай заблокував вебтрансляцію неофіційної сесії ООН щодо зловживань у Північній Кореї, скликаної США, стверджуючи, що Рада не повинна обговорювати питання прав людини. Це був перший випадок, коли хтось із членів Ради виступив проти вебтрансляції, яка потребує дозволу всіх 15 осіб.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський, який написав у Twitter , що Росія знайде інший спосіб забезпечити пряме висвітлення зустрічі, також сказав, що західні офіційні особи “явно бояться, що багато людей нарешті почують правду на цю тему”.

Потім він припустив, що може послідувати “око за око”.

“Відтепер Росія блокуватиме вебтрансляції ООН усіх подібних зустрічей, посилаючись на “статтю про цензуру Великої Британії””, — написав Полянський.