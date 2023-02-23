Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко з посиланням на заяву міністра міжнародної торгівлі Найджела Хаддлстона.
За її словами, ця заява – один з кроків з формалізації грудневої політичної домовленості з державною секретаркою з питань бізнесу і міжнародної торгівлі Кемі Баденох.
“Цю та інші домовленості ми формалізуємо під час засідання торгового комітету у березні 2023 року. Ми працюємо над тим, щоб цієї весни було багато таких гарних новин для української економіки”, – зазначила міністерка.
А також додала, що системна економічна підтримка України з боку партнерів у дні, коли ми пригадуємо трагічні емоції річної давнини, наближає перемогу і швидке відновлення.
Зауважимо, що у квітні минулого року уряд Сполученого Королівства вирішив скасувати всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України. Тоді британські урядовці заявили, що скасування мита допоможе українській економіці під час війни.
Тому тарифи на всі товари, які ввозять до Великої Британії з України, “буде знижено до нуля”, наголосили тоді у британському уряді.
“Всі квоти буде скасовано відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важкий час”, – зауважили в уряді Великої Британії.
Зокрема мито зняли з основних українських товарів, таких як ячмінь, мед, консервація, птиця.
Водночас британський уряд оголосив про заборону на експорт продуктів та технологій, які б РФ могла використати у війні проти України. Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.
- Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.
- У травні 2022 року Сполучені Штати Америки повідомили, що на рік скасовують мита на імпорт української сталі задля підтримання економіки країни.
- Уряд Австралії оголосив про скасування мита на імпорт з України терміном на один рік.