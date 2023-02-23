Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко з посиланням на заяву міністра міжнародної торгівлі Найджела Хаддлстона.

За її словами, ця заява – один з кроків з формалізації грудневої політичної домовленості з державною секретаркою з питань бізнесу і міжнародної торгівлі Кемі Баденох.

“Цю та інші домовленості ми формалізуємо під час засідання торгового комітету у березні 2023 року. Ми працюємо над тим, щоб цієї весни було багато таких гарних новин для української економіки”, – зазначила міністерка.

А також додала, що системна економічна підтримка України з боку партнерів у дні, коли ми пригадуємо трагічні емоції річної давнини, наближає перемогу і швидке відновлення.

Зауважимо, що у квітні минулого року уряд Сполученого Королівства вирішив скасувати всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України. Тоді британські урядовці заявили, що скасування мита допоможе українській економіці під час війни.

Тому тарифи на всі товари, які ввозять до Великої Британії з України, “буде знижено до нуля”, наголосили тоді у британському уряді.

“Всі квоти буде скасовано відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важкий час”, – зауважили в уряді Великої Британії.

Зокрема мито зняли з основних українських товарів, таких як ячмінь, мед, консервація, птиця.

Водночас британський уряд оголосив про заборону на експорт продуктів та технологій, які б РФ могла використати у війні проти України. Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.