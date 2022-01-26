Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала уряди союзників "зробити більше" для тиску на Кремль шляхом санкцій та спорядження озброєння Україні.

Про це повідомляє щоденна британська газета The Telegraph.

Вона зауважила, що стримати агресію РФ можливо лише колективними зусиллями, саме тому важливо, аби союзники Великої Британії були активними щодо обмежень для Кремля.

“Ми б хотіли, щоб наші союзники робили більше для надання оборонної підтримки Україні та щодо санкцій”, – зазначила Трасс.

Окрім цього, глава МЗС Великої Британії не заперечила ймовірність запровадження санкцій особисто проти російського президента Путіна, повторивши заяву президента США Джо Байдена.

За її словами, у Великій Британії просуватимуть новий законопроєкт для посилення свого режиму санкцій, аби спрямувати їх на більшу кількість компаній та фізичних осіб у Російській Федерації.

Раніше Ліз Трасс попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона нападе на Україну.