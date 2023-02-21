Міністерка культури Люсі Фрейзер заявила, що Сполучене Королівство продовжить підтримувати заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі на Олімпіаді наступного року.

Про це сповіщає The Guardian.

Міжнародний олімпійський комітет оголосив минулого місяця, що “шукає можливі умови участі” в паризькій Олімпіаді спортсменів з цих двох країн. Проте понад 30 країн, включаючи Велику Британію, Сполучені Штати, Францію та Німеччину, пообіцяли підтримувати заборону, поки триває війна.

Фрейзер, яка на початку цього місяця головувала на зустрічі міністрів з країн, які об’єдналися в бажанні збереження заборони, вважає, що плани МОК “не заслуговують довіри” і закликала керівний орган переглянути свою позицію.

За словами Фрейзер, Путін не може використовувати спорт для легітимізації своїх дій на світовій арені.

“Коаліція націй підтримувала Україну на багатьох фронтах, і ми продовжуватимемо це робити. Сьогодні ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість планами Міжнародного олімпійського комітету, які можуть передбачити повернення Росії та Білорусі в легку атлетику”, – наголосила міністерка.

Також вона додала, що з огляду на постачання танків Сполученим Королівством, США і європейськими партнерами, які прибудуть в Україну протягом найближчих тижнів, і з огляду на те, що Володимир Зеленський висловлює серйозну стурбованість тим, що весняний наступ Росії є неминучим, уряд Великої Британії закликає МОК переглянути свою позицію.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський минулого місяця чітко висловив переконання, що російським спортсменам “немає місця” на Олімпіаді в Парижі, яка розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня 2024 року.