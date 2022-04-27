Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала надати Україні військові літаки. Зокрема вона виступила за посилену довгострокову підтримку.

Про це повідомило видання BBC.

Британська міністерка зазначила, що якщо Кремль здобуде перемогу, то Європу чекають “незліченні страждання”, а мешканці Землі побачать “жахливі наслідки”. Ліз Трасс наголосила, що у такому разі людство “більше ніколи не відчуватиме себе в безпеці”.

“Ми не можемо заспокоюватися – доля України залишається на волосині”, – заявить вона.

Саме тому міністерка закордонних справ Сполученого Королівства наголосила, що країни заходу мають бути готові до довгострокової перспективи та подвоїти підтримку України. Зокрема надати важке озброєння, танки, літаки, почати нарощувати власні запаси та виробництво.

Вона підкреслила, що архітектура глобальної безпеки підвела Україну, хоча була розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання. Тому тепер потрібен “новий підхід”.