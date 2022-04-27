Про це повідомило видання BBC.
“Ми не можемо заспокоюватися – доля України залишається на волосині”, – заявить вона.
Саме тому міністерка закордонних справ Сполученого Королівства наголосила, що країни заходу мають бути готові до довгострокової перспективи та подвоїти підтримку України. Зокрема надати важке озброєння, танки, літаки, почати нарощувати власні запаси та виробництво.
Вона підкреслила, що архітектура глобальної безпеки підвела Україну, хоча була розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання. Тому тепер потрібен “новий підхід”.
- Нагадаємо, парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що Україна “цілком легітимно” може атакувати об’єкти у РФ.
- Також у міністерстві оборони Великої Британії впевнені, що найшвидший шлях до допомоги Україні – це техніка та боєприпаси, тому міністр оборони Бен Воллес оголосив про постачання Україні броньованих машин з засобами протиповітряної оборони “Stormer HVM”.