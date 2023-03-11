Уряд Великої Британії написав найбільшим спонсорам Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) через його пропозиції дозволити росіянам і білорусам знову змагатися в міжнародному спорті та на Іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерка культури Великої Британії Люсі Фрейзер також попросила британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, натиснути на МОК у зв’язку з низкою серйозних занепокоєнь через потенційне послаблення заборони.

“Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми сповнені рішучості, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. Поки наші занепокоєння та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі “нейтралітету” не будуть розглянуті, ми не погоджуємося з тим, що російським і білоруським спортсменам слід допускати назад до змагань”, – йдеться у листі.

Як відомо, МОК продовжує досліджувати шляхи, які дозволять таким спортсменам брати участь у змаганнях під “нейтральним прапором”.

Однак Велика Британія разом із 34 іншими країнами стверджує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону – і що Росія та Білорусь не повинні повертатися, доки президент РФ Володимир Путін не припинить свою незаконну війну.

У заяві минулого місяця країни висловили серйозне занепокоєння щодо того, наскільки можливим для російських і білоруських спортсменів є змагання на нейтральній основі, враховуючи, що вони безпосередньо фінансуються та підтримуються своїми державами. Вони також висловили занепокоєння з приводу тісних зв’язків і приналежності між російськими спортсменами та російськими військовими.

“Зважаючи на заявлену позицію МОК про те, що остаточних рішень не прийнято, ми наполегливо закликаємо МОК розглянути питання, визначені всіма країнами, і відповідно переглянути свою пропозицію”, — йдеться у листі Фрейзера до спонсорів.

Лист надійшов 10 березня, через день після того, як Росія завдала найбільшого ракетного удару по містах України за останні тижні.

Президент України Володимир Зеленський також повторив свій заклик до заборони, заявивши, що присутність Росії на Олімпіаді наступного року буде “проявом насильства”.

ДОВІДКА: 25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що не уявляє, “щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну”. На його переконання, рішення МОК не є гарною ідеєю.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них можуть бути члени Європейського Союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу.

Вже 8 лютого офіційний речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Сполучене Королівство офіційно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року.