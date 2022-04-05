Про це повідомило міжнародне видання Reuters.

Міністерка закордонних справ Ліз Трас найближчого четверга   закликатиме до посилення санкцій стосовно банків і ключових галузей промисловості. Вона наголосила, що треба “розправитися” з російськими банками та галузями, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні.

Раніше Велика Британія запровадила санкції щодо російських банків і заможних еліт. Також суднам під російським прапором заборонено заходити в порти Сполученого Королівства.

Санкції заморозили 350 мільярдів доларів російських осіб. Тим самим зробивши недоступними понад 60% валютних резервів РФ. Трас впевнена, що обмеження відкинуть російську економіку назад у радянську епоху. Зокрема Польща з Великою Британією домовилися про посилення санкцій і постачання зброї в Україну.