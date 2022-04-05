У Великій Британії оголосили про намір закликати країни G7 узгодити графік поетапного припинення імпорту нафти й газу з Росії.

Про це повідомило міжнародне видання Reuters.

Міністерка закордонних справ Ліз Трас найближчого четверга закликатиме до посилення санкцій стосовно банків і ключових галузей промисловості. Вона наголосила, що треба “розправитися” з російськими банками та галузями, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні.

Раніше Велика Британія запровадила санкції щодо російських банків і заможних еліт. Також суднам під російським прапором заборонено заходити в порти Сполученого Королівства.