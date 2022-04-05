Про це повідомило міжнародне видання Reuters.
Міністерка закордонних справ Ліз Трас найближчого четверга закликатиме до посилення санкцій стосовно банків і ключових галузей промисловості. Вона наголосила, що треба “розправитися” з російськими банками та галузями, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні.
Раніше Велика Британія запровадила санкції щодо російських банків і заможних еліт. Також суднам під російським прапором заборонено заходити в порти Сполученого Королівства.
Санкції заморозили 350 мільярдів доларів російських осіб. Тим самим зробивши недоступними понад 60% валютних резервів РФ. Трас впевнена, що обмеження відкинуть російську економіку назад у радянську епоху. Зокрема Польща з Великою Британією домовилися про посилення санкцій і постачання зброї в Україну.
- Нагадаємо, Європейська комісія має намір запровадити проти РФ санкції стосовно енергоносіїв та експорту деякої техніки. Вони можуть торкнутися скорочення доступу до ЄС російським автомобільним і вантажним перевізникам.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Жозеп Боррель проведуть зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
- П’ятий президент України Петро Порошенко закликав позбавити РФ права вето у Раді Безпеки ООН і виключити з цієї міжнародної організації. Росія порушує основні принципи ООН.
- Росії заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.