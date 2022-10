Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Він зауважив, що мав розмову з британським колегою, котрого щойно перепризначили в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака.

I had a call with my UK counterpart @JamesCleverly who has just been re-appointed to the new government of Prime Minister Rishi Sunak. Governments may change, but the support of our UK friends will remain unwavering for as long as it is needed for Ukraine to win 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/x5g7ME4rqX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 25, 2022