Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі після його перепризначення в уряд новообраного прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Він зауважив, що мав розмову з британським колегою, котрого щойно перепризначили в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака.

“Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною стільки, скільки потрібно Україні для перемоги”, – наголосив Кулеба.

I had a call with my UK counterpart @JamesCleverly who has just been re-appointed to the new government of Prime Minister Rishi Sunak. Governments may change, but the support of our UK friends will remain unwavering for as long as it is needed for Ukraine to win 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/x5g7ME4rqX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 25, 2022

Раніше новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що його обрали на цю посаду, аби “виправити помилки” його попередниці, Ліз Трасс. Він зауважив, що попереду будуть “важкі рішення”, оскільки він не має наміру залишити наступному поколінню розв’язувати проблему боргу.

“Завжди існують обмеження, і зараз їх більше, ніж будь-коли. Але я обіцяю вам, що я виявлятиму те саме співчуття до викликів, яких ми зазнаємо сьогодні. Уряд, який я очолю, не залишить наступному поколінню, дітям і онукам борг, який ми були надто слабкі, щоб сплатити самі. Я об’єднаю нашу країну не словами, а діями”, — наголосив прем’єр.

Своєю чергою, Борис Джонсон привітав Сунака, додавши, що зараз настав час надати новому прем’єр-міністру “повну та щиру” підтримку. Навзаєм, Сунак віддав належне Джонсону “за його неймовірні досягнення” на посаді прем’єра.