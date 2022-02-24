Велика Британія заморожує активи російського банку "ВТБ", а також запроваджує санкції проти авіаперевізника "Аерофлот" та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.

Про це в парламенті заявив Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Ми намагалися зробити все для миру. Але тепер ми бачимо: Путін – кровожерливий тиран, який завжди хотів напасти на сусідів. Ми запроваджуємо найбільші санкції, які бачила Росія”, – сказав Джонсон.

Він наголосив, що у Великій Британії продовжать крок за кроком витискати Росію з глобальної економіки.

Також зауважив, що в такий спосіб Росія позбавляється доступу до клінингу платежів через Сполучене Королівство, додавши, що сподівається, що США застосують подібні заходи.