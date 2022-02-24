Про це в парламенті заявив Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Ми намагалися зробити все для миру. Але тепер ми бачимо: Путін – кровожерливий тиран, який завжди хотів напасти на сусідів. Ми запроваджуємо найбільші санкції, які бачила Росія”, – сказав Джонсон.
Він наголосив, що у Великій Британії продовжать крок за кроком витискати Росію з глобальної економіки.
Також зауважив, що в такий спосіб Росія позбавляється доступу до клінингу платежів через Сполучене Королівство, додавши, що сподівається, що США застосують подібні заходи.
Ми заборонимо експорт у РФ всіх високотехнологічних речей: електроніка, телекомунікація, аерокосмічна галузь. Уряд буде законодавчо готовий до цього наступного тижня”, – констатував Джонсон.
- Нагадаємо, що Європейський Союз може відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка поєднує тисячі фінансових установ у світі.
- Водночас група журналістів-розслідувачів Bellingcat володіє даними, що з Росії в напрямку української столиці вилетіло 18 траспортних літаків Іл-76.
- Зокрема Росія продовжує здійснювати обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Їхня спроба прорватися до населеного пункту Піщевик була невдалою.
- У районі Глухова (Київська область) військові застосували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) “Javelin” та знищили технічні та живі сили ворога.