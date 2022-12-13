Про це повідомили на сайті уряду Сполученого Королівства.

Велика Британія ще запровадила санкції проти чотирьох бізнесменів з Ірану, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що залучають проти України.

Серед російських осіб до обмежень потрапили 12 старших командирів російських військових сил, зокрема підрозділів, які причетні до нападів на міста України. У переліку є Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання крилатих ракет по українських об’єктах. Також до списку потрапили:

  • Генерал-полковник Каракаєв Сергій Вікторович, командувач РВСН;
  • Командувач ВДВ генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович;
  • Командувач ракетними військами і артилерією генерал-лейтенант Матвєєвський Михайло Михайлович;
  • Начальник Головного ракетно-артилерійського управління генерал-лейтенант Паршин Микола Михайлович;
  • Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович, командувач 35-ю загальновійськовою армією;
  • Генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович, начальник штабу Групи російських військ (Захід);
  • Генерал-майор Авдєєв Олексій В’ячеславович, командир 3-ї мотострілецької дивізії;
  • Генерал-майор Роберт Баранов, директор Головного обчислювального центру Генерального штабу;
  • Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович, начальник Управління побудови та управління безпілотними літальними комплексами;
  • Генерал-майор Цоков Олег Юрійович, командир 144-ї мотострілецької дивізії;
  • Полковник Шуваєв Георгій Іванович, начальник ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії;
  • Полковник Журавльов Євген Миколайович, командир 4-ї танкової дивізії.

Британський уряд наголосив, що БПЛА іранського виробництва мають центральну роль в атаках на цивільне населення. За даними США, Іран став одним з головних військових союзників Росії, коли надав їй сотні безпілотників.

“Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити”, — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Стосовно іранських осіб — санкції ввели проти:

  • Компанії MADO, Oje Parvaz Mado Nafar Company;
  • Директора MADO Юсефа Абуталебі;
  • Абдоллах Мехрабі, бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) – голови Організації дослідницького джихаду КВІР ASF (SSJO);
  • Професора Афшин Хаджех Фард, голови Організації авіаційної промисловості Ірану.

Компанія MADO відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.