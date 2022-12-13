Про це повідомили на сайті уряду Сполученого Королівства.
Велика Британія ще запровадила санкції проти чотирьох бізнесменів з Ірану, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що залучають проти України.
Серед російських осіб до обмежень потрапили 12 старших командирів російських військових сил, зокрема підрозділів, які причетні до нападів на міста України. У переліку є Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання крилатих ракет по українських об’єктах. Також до списку потрапили:
- Генерал-полковник Каракаєв Сергій Вікторович, командувач РВСН;
- Командувач ВДВ генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович;
- Командувач ракетними військами і артилерією генерал-лейтенант Матвєєвський Михайло Михайлович;
- Начальник Головного ракетно-артилерійського управління генерал-лейтенант Паршин Микола Михайлович;
- Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович, командувач 35-ю загальновійськовою армією;
- Генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович, начальник штабу Групи російських військ (Захід);
- Генерал-майор Авдєєв Олексій В’ячеславович, командир 3-ї мотострілецької дивізії;
- Генерал-майор Роберт Баранов, директор Головного обчислювального центру Генерального штабу;
- Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович, начальник Управління побудови та управління безпілотними літальними комплексами;
- Генерал-майор Цоков Олег Юрійович, командир 144-ї мотострілецької дивізії;
- Полковник Шуваєв Георгій Іванович, начальник ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії;
- Полковник Журавльов Євген Миколайович, командир 4-ї танкової дивізії.
Британський уряд наголосив, що БПЛА іранського виробництва мають центральну роль в атаках на цивільне населення. За даними США, Іран став одним з головних військових союзників Росії, коли надав їй сотні безпілотників.
“Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити”, — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Стосовно іранських осіб — санкції ввели проти:
- Компанії MADO, Oje Parvaz Mado Nafar Company;
- Директора MADO Юсефа Абуталебі;
- Абдоллах Мехрабі, бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) – голови Організації дослідницького джихаду КВІР ASF (SSJO);
- Професора Афшин Хаджех Фард, голови Організації авіаційної промисловості Ірану.
Компанія MADO відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.
- Найбагатша людина Росії, Володимир Лісін, який володіє розкішною нерухомістю у Великій Британії, постачав сталь компаніям, які виробляють ядерну зброю та балістичні ракети. Примітно, що санкції на російського бізнесмена наклали лише дві країни.