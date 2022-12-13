Уряд Великої Британії запровадив додаткові санкції проти РФ. Обмеження торкнулися 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах.

Про це повідомили на сайті уряду Сполученого Королівства.

Велика Британія ще запровадила санкції проти чотирьох бізнесменів з Ірану, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що залучають проти України.

Серед російських осіб до обмежень потрапили 12 старших командирів російських військових сил, зокрема підрозділів, які причетні до нападів на міста України. У переліку є Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання крилатих ракет по українських об’єктах. Також до списку потрапили:

Генерал-полковник Каракаєв Сергій Вікторович, командувач РВСН;

Командувач ВДВ генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович;

Командувач ракетними військами і артилерією генерал-лейтенант Матвєєвський Михайло Михайлович;

Начальник Головного ракетно-артилерійського управління генерал-лейтенант Паршин Микола Михайлович;

Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович, командувач 35-ю загальновійськовою армією;

Генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович, начальник штабу Групи російських військ (Захід);

Генерал-майор Авдєєв Олексій В’ячеславович, командир 3-ї мотострілецької дивізії;

Генерал-майор Роберт Баранов, директор Головного обчислювального центру Генерального штабу;

Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович, начальник Управління побудови та управління безпілотними літальними комплексами;

Генерал-майор Цоков Олег Юрійович, командир 144-ї мотострілецької дивізії;

Полковник Шуваєв Георгій Іванович, начальник ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії;

Полковник Журавльов Євген Миколайович, командир 4-ї танкової дивізії.

Британський уряд наголосив, що БПЛА іранського виробництва мають центральну роль в атаках на цивільне населення. За даними США, Іран став одним з головних військових союзників Росії, коли надав їй сотні безпілотників.

“Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити”, — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Стосовно іранських осіб — санкції ввели проти:

Компанії MADO, Oje Parvaz Mado Nafar Company;

Директора MADO Юсефа Абуталебі;

Абдоллах Мехрабі, бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) – голови Організації дослідницького джихаду КВІР ASF (SSJO);

Професора Афшин Хаджех Фард, голови Організації авіаційної промисловості Ірану.

Компанія MADO відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.