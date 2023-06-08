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Велика Британія запровадила нові економічні санкції проти Білорусі

8 червня в МЗС Великої Британії оголосили про запровадження нової серії економічних санкцій проти Білорусі за "продовження активного сприяння вторгненню Росії в Україну".

Четвер, 8 червня 2023, 18:18
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Джерело: Washington Post

Санкції стосуватимуться заборони імпорту золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі та блокування експорту до Білорусі з Великої Британії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї. 

Окрім цього, нові обмеження боротимуться з інтернет-пропагандою, включаючи поширення “неправдивих наративів”.

Уряд заявив, що зможе перешкодити білоруським медіа-компаніям “поширювати пропаганду у Великій Британії” за допомогою соціальних мереж і інтернет-провайдерів, які обмежують доступ до веб-сайтів білоруських медіа-організацій, що перебувають під санкціями. 

Також зазначається, що заходи “закриють лазівки” для обходу санкцій і розширять критерії застосування санкцій до урядових помічників і міністрів, “які сприяють діяльності білоруського режиму”.

Лондон звинуватив Мінськ у використанні території та повітряного простору для сприяння агресії Росії проти України.

Цей новий пакет посилює економічний тиск на [президента Білорусі Олександра] Лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям Росії та ігнорує територіальну цілісність України”, — заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

У виданні нагадали, що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак наразі перебуває у Вашингтоні для зустрічі з президентом Байденом, на порядку денному якої – Україна.

Зауважимо, депутатам Європарламенту не вдалося досягти порозуміння щодо 11-го пакета санкцій проти РФ. Наступна зустріч послів держав-членів відбудеться через тиждень.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок в Казахстані заявив, що США уважно стежать за спробами Росії обійти санкції через Центральну Азію.

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