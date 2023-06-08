Велика Британія запровадила нові економічні санкції проти Білорусі

Джерело: Washington Post
Санкції стосуватимуться заборони імпорту золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі та блокування експорту до Білорусі з Великої Британії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.
Окрім цього, нові обмеження боротимуться з інтернет-пропагандою, включаючи поширення “неправдивих наративів”.
Уряд заявив, що зможе перешкодити білоруським медіа-компаніям “поширювати пропаганду у Великій Британії” за допомогою соціальних мереж і інтернет-провайдерів, які обмежують доступ до веб-сайтів білоруських медіа-організацій, що перебувають під санкціями.
Також зазначається, що заходи “закриють лазівки” для обходу санкцій і розширять критерії застосування санкцій до урядових помічників і міністрів, “які сприяють діяльності білоруського режиму”.
Лондон звинуватив Мінськ у використанні території та повітряного простору для сприяння агресії Росії проти України.
Цей новий пакет посилює економічний тиск на [президента Білорусі Олександра] Лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям Росії та ігнорує територіальну цілісність України”, — заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
У виданні нагадали, що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак наразі перебуває у Вашингтоні для зустрічі з президентом Байденом, на порядку денному якої – Україна.
Зауважимо, депутатам Європарламенту не вдалося досягти порозуміння щодо 11-го пакета санкцій проти РФ. Наступна зустріч послів держав-членів відбудеться через тиждень.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок в Казахстані заявив, що США уважно стежать за спробами Росії обійти санкції через Центральну Азію.
- 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.
- Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти РФ, ЄС розробляє новий механізм покарання країн, які дозволяють Росії ухилятися від вже запроваджених обмежень. Якщо треті країни, наприклад у Центральній Азії, не виконають західні санкції проти РФ або не зможуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами, вони зіткнуться з покаранням ЄС.
- 31 травня Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції проти Росії, що зокрема стосуються технологій, котрі використовують у дронах іранського виробництва.
- За інформацією ЗМІ, окрім Угорщини новий пакет санкцій проти Росії бокує ще одна країна – Греція.
- Один із високопосадовців США повідомив, що РФ все успішніше ухиляється від західних санкцій щодо електроніки. Зокрема на початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні.