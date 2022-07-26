Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про новий пакет санкцій проти посадовців РФ, зокрема проти "офіційних осіб" так званих адміністрацій квазіутворень "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Великої Британії.

Зокрема 26 липня уряд Великої Британії наклав санкції на Віталія Хоценка та Владислава Кузнєцова, нав’язаного РФ прем’єр-міністра та першого заступника голови так званих “Донецької та Луганської народних республік”, за підрив територіальної цілісності України.

“Хоценка та Кузнєцова відправили впроваджувати політику РФ в регіоні вторгнення, підтримуючи плани Путіна щодо незаконної анексії частини України та використання фіктивних референдумів для фальшивої легітимності своєї окупації”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні під санкції потрапили 29 губернаторів регіонів з усієї РФ. Кремль наказав губернаторам перераховувати кошти так званим “ЛНР” та “ДНР”, сприяючи російській окупації.

Окрім цього, під санкції потрапили міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко та заступник міністра юстиції Олег Свириденко. У повідомленні пресслужби зауважили, що ці особи пригнічують власний народ, нападаючи на тих, хто виступає проти війни. Вони розширюють свої повноваження щодо придушення свободи слова російських громадян, підписавши новий закон, який розширює критерії для “іноземних агентів”. Ті, кого визнають винними, будуть затавровані як злочинці, їм буде заборонено отримувати державне фінансування, викладати у державних університетах, працювати з неповнолітніми або надавати експертизу з екологічних питань.

Під санкції також потрапили Сарвар і Санджар Ісмаїлови, племінники російського олігарха Алішера Усманова, який має тісні зв’язки з Кремлем. І Сарвар, і Санджар мають значні інтереси у Великій Британії, вважається, що вони володіють будинками в Хайгейт і Хемпстед Хіт.