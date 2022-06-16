16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, які причетні до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, санкції запроваджують проти:

Марії Львови-Бєлови – уповноваженої з прав дітей у РФ

До санкційного списку Великої Британії російська посадовиця потрапила через підтримку примусової депортації українських дітей в Росію та дозвіл на їх усиновлення в РФ.

Зокрема Марія Львова-Бєлова дозволила примусово вивезти 2000 дітей-сиріт з Луганської та Донецької областей. Також вона сприяє тому, аби цих дітей могли усиновлювати в російські сім’ї.

Патріарха Кирила – очільника російської православної церкви

Він опинився у списку підсанкційних осіб, оскільки підтримує та схвалює повномасштабну війну Росії проти України.

Сергія Савостьянова – депутата Московської міської думи та члена політичної еліти президента РФ Володимира Путіна

Потрапив під санкції Сполученого Королівства через підтримку повномасштабної війни Росії проти України.

Олексія Ісайкіна – президента та члена ради директорів групи компаній “Волга-Днепр”

Транспортна компанія Ісайкіна підписала контракт з урядом РФ на повітряні перевозки важливих вантажів. Зокрема “Волга-Днепр” доставляє авіаційні запчастини для збройних сил М’янмі.Санкції дозволять обмежити військових у М’янмі, які залежить вір російського постачання. Росія ж, своєю чергою, залишиться без прибутку від продажу запчастин.

Чотирьох військових полковників з 64-ої окремої мотострілецької бригади

Підрозділи цієї бригади причетні до злочинів проти мирних українців у Бучі.

Членів так званого “Комітету порятунку миру та порядку”

Учасники цієї “організації” співпрацюють з російськими військовими для підтримки окупації Херсонської області.

“Сьогодні ми націлені на тих, хто сприяє та причетний до путінської війни, на тих, хто приніс Україні невимовні страждання, зокрема примусову депортацію та усиновлення дітей”, – сказала Ліз Трасс.

Санкції проти вище вказаних осіб передбачають:

– Заморожування активів. Тобто, будь-який громадянин та будь-який бізнес Великої Британії не співпрацювати з підсанкційними особами.

– Заборона на відвідування Сполученого Королівства

– Транспортні обмеження. Тобто, літаки підсанкційних осіб не можуть залітати у повітряний простір Великої Британії та здійснювати посадку на території цієї держави, навіть якщо на борту літака немає підсанкційної особи. При порушенні заборони Велика Британія має право конфіскувати літак.