Велика Британія додала 386 депутатів держдуми РФ до санкційного списку, який був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Тепер 386 російських парламентарів, які підтримують дії президента РФ Володимира Путіна щодо України, очікує заборона в’їзду на територію Великої Британії та заморожування всіх активів, наголосила очільниця британського МЗС Ліз Трасс.

Зазначається, що санкції запроваджені проти депутатів держдуми РФ, які проголосували за незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”, та підтримали присутність російських військових на цих територіях.

“Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну та на тих, хто цю варварську війну підтримує. Ми не послабимо наш тиск і продовжимо затягувати паски російській економіці за допомогою санкцій”, – зауважила Трасс.

Вона додала, що Велика Британія вже запровадила санкції проти 800 найбільш вагомих осіб, організацій та компаній РФ.