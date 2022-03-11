Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Тепер 386 російських парламентарів, які підтримують дії президента РФ Володимира Путіна щодо України, очікує заборона в’їзду на територію Великої Британії та заморожування всіх активів, наголосила очільниця британського МЗС Ліз Трасс.
Зазначається, що санкції запроваджені проти депутатів держдуми РФ, які проголосували за незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”, та підтримали присутність російських військових на цих територіях.
“Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну та на тих, хто цю варварську війну підтримує. Ми не послабимо наш тиск і продовжимо затягувати паски російській економіці за допомогою санкцій”, – зауважила Трасс.
Вона додала, що Велика Британія вже запровадила санкції проти 800 найбільш вагомих осіб, організацій та компаній РФ.
- Нагадаємо, 10 березня уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.
- Раніше повідомлялось, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Кремль натомість звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.