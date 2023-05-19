Сьогодні, 19 травня, Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 фізичних та юридичних осіб з РФ, зокрема, 5 фінансових установ та засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

Джерело: Уряд Великої Британії.

“Велика Британія сьогодні, 19 травня, оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії, націлених на підприємства та осіб, пов’язаних зі здатністю Росії фінансувати та вести повномасштабну війну проти України”, – йдеться в повідомленні уряду Великої Британії.

А також зазначається, що нові санкції, застосовані проти 86 росіян та компаній, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії, “посилюють тиск на дохід Путіна та його спроби використати ці сектори для підтримки військової машини”.

Ці санкції також включають репресії проти тіньових осіб і організацій, пов’язаних з розкраданням і перепродажем українського зерна, а також проти основних російських енергетичних і компанії, що постачають озброєння. Також під санкції потрапили пов’язані з “Росатомом” компанії, які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери.

“Ці нові санкції з’явилися на тлі зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зі своїми колегами на саміті G7 в Японії та проведення переговорів щодо довгострокової підтримки оборони України та спільних дій проти зловмисної діяльності Росії”, – пояснили в уряді Великої Британії.

Завдяки поєднанню цих санкцій і нових заборон на імпорт російських алмазів і металів Велика Британія працює з міжнародними партнерами над подальшим обмеженням можливостей Росії вести незаконну війну, збільшуючи економічний тиск і унеможливлюючи всі нові форми обходу, поки Україна не переможе.

“Путін і його прихильники повинні – і будуть – заплатити ціну за своє незаконне вторгнення в Україну. Ось чому сьогоднішніми новими санкціями ми посилюємо економічний тиск на Путіна – ускладнюємо йому ведення незаконної війни. Ми продовжуватимемо збільшувати цей тиск і придушувати всі нові форми обходу, доки Україна не переможе і не буде забезпечено мир. Наша підтримка України є і залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно”,– зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.