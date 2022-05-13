13 травня Сполучене Королівство оголосило про нові антиросійські санкції. Цього разу вони стосуються людей із близького оточення президента РФ Володимира Путіна, зокрема й російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яка, за даними багатьох ЗМІ, є коханою очільника Кремля.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Великої Британії.

Про нові санкції щодо РФ оголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Вона наголосила, що, за офіційними документами, Путін володіє невеликою квартирою у Санкт-Петербурзі, двома радянськими автомобілями 1950-х років та невеликим гаражем.

Однак усі справжні статки президента РФ записані на його найближчих друзів та родичів. Тому сьогоднішні санкції, сказала Трасс, завдадуть удару по людях, які зобов’язані Путіну своїм багатством і які підтримують його режим.

“Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжимо вводити санкції проти всіх, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе”, – заявила британська міністерка.

Отож, сьогодні під санкції Сполученого Королівства потрапили:

– Аліна Кабаєва, олімпійська гімнастка на пенсії. Кабаєва піднялася до рівня голови правління Національної медіагрупи – найбільшої приватної російської медіакомпанії. Вважається, що Кабаєва має тісні особисті стосунки з Путіним, а раніше була депутатом Думи від “Єдиної Росії”;

– Ганна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка – давнього соратника Путіна, який потрапив під санкції Великої Британії 22 лютого 2022 року. Від Тимченка Зацепліна отримала елітну квартиру в Москві.

– Людмила Очеретна, колишня перша леді Російської Федерації, ексдружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна отримала переваги від пільгових ділових відносин з державними структурами.

– Ігор Путін, двоюрідний брат президента Володимира Путіна, російський бізнесмен. Він є директором Печензького міжнародного морського порту.

– Михайло Путін, російський бізнесмен, родич президента Володимира Путіна. Михайло Путін – заступник голови правління СК “СОГАЗ”, заступник голови правління “Газпрому”.

– Роман Путін, двоюрідний брат Володимира Путіна. Роман Путін публічно розповідає про свої стосунки з Путіним і наголошує, як сімейний зв’язок з президентом РФ дозволив його компанії, Putin Consulting, допомагати іноземним інвесторам у Росії.

– Михайло Шеломов, російський бізнесмен і двоюрідний брат Путіна. Шеломов через свою фірму Akcept LLC є акціонером Банку “Росія”, який пов’язаний із Кремлем. Проти банку Велика Британія ввела санкції ще 22 лютого 2022 року.

Окрім родичів президента Росії, сьогодні під санкції потрапили і його довірені особи. Зокрема:

– Олександр Плехов, близький друг Путіна. Його компанія Vital Development Corporation отримала значну підтримку від російської влади.

– Михайло Клішин, виконавчий директор Банку Росія, член Ради директорів СОГАЗу.

– Володимир Колбін, син друга дитинства і імовірного ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Володимир Колбін отримував підтримку від уряду Росії, виконуючи обов’язки генерального директора ТОВ “Геленджицький морський порт”.

– Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова (який перебуває під санкціями Великої Британії з 2014 року) і брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова (потрапив під санкції Великої Британії 24 лютого 2022 року). Юрій входить до нової еліти дітей найближчого оточення Путіна і швидко піднявся до президента Газфонду та члена ради директорів Газпромбанку.

– Віктор Хмарін — російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна за шлюбом. Хмарін володів рядом підприємств, у тому числі ТОВ “НафтоПродуктСервіс”, яке працювало в російському енергетичному секторі.

Загалом з моменту вторгнення РФ в Україну Велика Британія наклала санкції на понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, у тому числі на олігархів зі статками у понад 117 мільярдів фунтів стерлінгів.