Велика Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт". Це головний виробник бойових дронів для армії РФ.

Про це повідомляє пресслужба британського Міністерства оборони.

Одним з головних напрацювань “Кронштадт” є БПЛА “Оріон” – безпілотник, що може використовуватися як для патрулювання та розвідки, так і виконання бойових завдань. Зокрема на нього передбачається установка до чотирьох ракет класу повітря-земля.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що санкції мають завдати шкоди російському оборонно-промисловому комплексу, обмежити його здатність компенсувати втрати БПЛА і створювати нові.

Окрім цієї компанії до санкційного списку потрапили 65 фізичних та юридичних осіб.