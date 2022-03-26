Про це повідомляє пресслужба британського Міністерства оборони.
Одним з головних напрацювань “Кронштадт” є БПЛА “Оріон” – безпілотник, що може використовуватися як для патрулювання та розвідки, так і виконання бойових завдань. Зокрема на нього передбачається установка до чотирьох ракет класу повітря-земля.
У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що санкції мають завдати шкоди російському оборонно-промисловому комплексу, обмежити його здатність компенсувати втрати БПЛА і створювати нові.
Окрім цієї компанії до санкційного списку потрапили 65 фізичних та юридичних осіб.
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