Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Нові санкції стосуються, зокрема, “Аерофлоту”, “Уральських авіаліній” та авіакомпанії “Росія”.

Обмеження передбачають неможливість компаніям продати свої невикористані вигідні посадкові слоти в аеропортах Великобританії. Це спричинить компаніям збитки в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів (близько 61 млн доларів).

“Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми стежимо за тим, щоби вони не могли отримати готівку у своїх вигідних посадкових місцях у наших аеропортах”, — повідомляє міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Трасс також наголосила, що кожна економічна санкція є посиленням чіткого послання Путіну про те, що міжнародна спільнота не зупиниться, доки Україна не переможе.

Міністерка, зокрема, закликала інші країни до посилення антиросійських санкцій. Трасс зауважила, що обмеження не можна скасовувати, доки РФ повністю не виведе війська з України та не погодиться на мир.