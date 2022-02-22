Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій у відношенні п'яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.

Про це інформує британська газета Financial Times.

За словами Бориса Джонсона рішення про санкції було ухвалено на тлі наказу Путіна про введення військ РФ на Донбас.

Під санкціями Великої Британії опинились російські олігархи Геннадій Тимченко, а також брати Ротенберги – Борис та Ігор. Як повідомив британський прем’єр, цим особам буде заборонено в’їзд на території Великої Британії, а їх активи заморозять.

“Будь-які активи, якими вони володіють у Великій Британії, будуть заморожені. Також їм заборонять в’їжджати до Великої Британії, а всім британським фізичним та юридичним особам заборонено вести з ними справи”, – наголосив Джонсон.

Окрім цього санкції торкнуться і п’яти російських фінансових установ. Йдеться про банки “Росія”, “ІО Банк”, “Промзв’язокбанк”, “Чорноморський банк” та “Генеральний банк”.

Під час свого виступу у Палаті громад Джонсон зазначив, що визнання Росією “Л/ДНР” рівноцінно новому вторгненню до України.