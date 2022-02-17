Під час візиту прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона оголосили про виділення 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Метою фінансової допомоги є підтримка української демократії, розбудови стійкості та зменшення енергетичної залежності від Росії.

“Сьогодні я можу анонсувати наступний компонент нашої підтримки: підвищення нашого фінансування цих проєктів до 100 млн фунтів”, – сказала Елізабет Трасс.

Британська політикиня зазначила, що захоплена стійкістю України перед обличчям російської агресії. Вона заявила, що Сполучене Королівство “дуже пишається бути на передовій підтримки України”.

Британській газеті The Telegraph Трасс висловила думку, що не треба піддаватися помилковому відчуттю безпеки, коли Росія заявляє про відведення деяких військових і озброєння. Держсекретарка підтримала попередження США та НАТО стосовно того, що їхня кількість може збільшуватись, попри заяви Москви.

Під час першого офіційного візиту в Україну Елізабет Трасс проведе переговори із Дмитром Кулебою щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії. Обговорюються питання про зміцнення обороноздатності України Лондоном.