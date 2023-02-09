Наразі Велика Британія зможе надати Україні лише кілька "Тайфунів", винищувачів четвертого покоління. Втім, вони не оптимізовані для ведення війни в Україні. У цей самий час українська влада запросила близько 200 західних літаків.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова провідного аналітика з військової авіації Джастіна Бронка з Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.

Велика Британія, ймовірно, зможе надати Україні лише кілька своїх найстаріших літаків. Йдеться про Typhoon T1. Водночас в Україні просять виділити близько 200 західних винищувачів для повітряної війни.

Винищувачі Великої Британії, за словами Бронка, не оптимізовані для роботи на низькій висоті. Техніка саме для такого типу польоту необхідна для ухилення від російської протиповітряної оборони.

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У такий спосіб, вартість будь-якого “подарованого” Typhoon була б “майже суто символічною”. Тому британці, можливо, намагатимуться переконати Швецію постачати Україні винищувачі Saab JAS 39 Gripen.

ДОВІДКА. Typhoon T1 (Єврофайтер Тайфун) — багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Saab JAS 39 Gripen (Грифон) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.