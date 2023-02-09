Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова провідного аналітика з військової авіації Джастіна Бронка з Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.
Велика Британія, ймовірно, зможе надати Україні лише кілька своїх найстаріших літаків. Йдеться про Typhoon T1. Водночас в Україні просять виділити близько 200 західних винищувачів для повітряної війни.
Винищувачі Великої Британії, за словами Бронка, не оптимізовані для роботи на низькій висоті. Техніка саме для такого типу польоту необхідна для ухилення від російської протиповітряної оборони.
У такий спосіб, вартість будь-якого “подарованого” Typhoon була б “майже суто символічною”. Тому британці, можливо, намагатимуться переконати Швецію постачати Україні винищувачі Saab JAS 39 Gripen.
ДОВІДКА. Typhoon T1 (Єврофайтер Тайфун) — багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Saab JAS 39 Gripen (Грифон) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
- 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, – заявив радник міністра оборони України.