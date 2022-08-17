Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що найбільша помилка зараз — займати нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України, якщо Ізраїль пропагує демократичні цінності та бачить Україну як мирну країну.

Про це йдеться у повідомленні видання The Times of Israel з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка.

“Україна завжди була мирною країною, де живуть мирні люди. Ми ніколи, ніколи ні до кого не були агресивними”, – зауважив міський голова Києва. У повідомленні зазначається, що Кличко заявив, що запровадити санкції проти Росії є моральним обов’язком Ізраїлю.

“Те, що зробила Росія – порушила всі міжнародні правила. Зрештою, це також може торкнутися інтересів Ізраїлю. І моє послання таке: припиніть торгові відносини з Росією, тому що кожен цент, кожен долар, який ви надсилаєте в Росію, це криваві гроші”, – наголосив Кличко.

Ізраїль намагався підтримувати відкриті канали як з Росією, так і з Україною під час війни. Високопоставлені лідери засудили вторгнення РФ в Україну 24 лютого, але Ізраїль не приєднався до санкцій проти Москви й не надав зброї українським військовим, хоча надіслав допомогу.

Кличко зауважив, сприймати війну як щось далеке – це найбільша помилка. Україна зараз бореться за західні цінності проти темного російського режиму, який виступає проти ліберальних свобод.

“Кожен має бути активним. Ми воюємо і захищаємо не тільки свої домівки й свою батьківщину. Ми насправді захищаємо цінності та захищаємо Європу. Я знаю менталітет і росіяни йдуть так далеко, як ми їм дозволяємо. І тому ми зараз боремося за всіх у Європі. Ми зараз захищаємо Європу”, – заявив Віталій Кличко.

Окрім того, він зазначив, що якби міжнародна спільнота відреагувала на агресію Росії більш рішуче у 2014 році, а також на підтримку Росією сепаратистів в Абхазії та Придністров’ї, то цієї повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути.

Попри значні втрати російських військ за майже шість місяців війни, Кличко вірить, що без витіснення з України вони не зупиняться.

“Найбільшою помилкою буде думати, що росіяни будуть задоволені частиною Маріуполя і півднем України. У них є плани окупації всієї України”, – розповів Кличко.

За його словами, Україна є лише першим етапом спроби Путіна відновити “неорадянську імперію”. Адже росіяни зараз говорять про країни Балтії, про Польщу, до того ж необхідно пам’ятати, що частина Німеччини була частиною “радянської імперії”.

“Ми були в СРСР і ми не хочемо повертатися туди. Причина цієї безглуздої повномасштабної війни зрозуміла. Україна хоче бути частиною Європейського Союзу, європейської родини. А Путін не хоче дати шанс Україні стати частиною ЄС”, – наголосив Віталій Кличко.

Попри підтримку, яку Україна отримує від європейських союзників, Кличко бажає більшого відчуття терміновості: “Загалом я задоволений, але рішення, які вони приймають щодо підтримки України, приймаються надто повільно”.