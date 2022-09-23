Бренд Elf Bar добре знаний у середовищі парильників: кожна його одноразка — топовий девайс у своїй ніші. За що їх так люблять ті, хто парить, і чому варто замовити модель на 2500 тяг? Якщо коротко, ємна батарея та десяток насичених смаків в асортименті — ось ключові характеристики, що роблять його популярним. Далі – детальніше.

Загальна інформація

Зовні Elf Bar 2500 https://vandalvape.com.ua/elf-bar-2500-disposable-device-1400mah-5-ua мало чим відрізняється від інших одноразок цієї торгової марки: лаконічний циліндричний корпус з приємного на дотик пластику, невелика вага, інтуїтивна експлуатація. Електронна сигарета не має жодних кнопок, активується затягуванням. А от потужність акумулятора і ємність картриджа заслуговують на увагу. 1500 мА◦г та 8 мл сольового нікотину — це більш як 5 пачок тютюнових виробів, тобто від 7 до 10 днів паріння.

Що являє собою девайс? Класична картонна коробка, за сумісництвом інструкція з експлуатації, містить герметичний пакет з самим подом. Це і захист від першого розкриття, якщо замовлятимете товар поштою, одразу побачите, відкривав його хтось чи ні.

Сама одноразка має лаконічний, але яскравий дизайн. Градієнт привертає увагу, робить прилад стильним аксесуаром. У цілому виглядає стандартно, майже так само, як інші моделі цього виробника, але дещо більша за габаритами. Усе через потужність, бак і акумулятор тут немаленькі.

Правила експлуатації не відрізняються від загальних:

Щоб активувати ельф бар 2500, достатньо зробити затяжку. Зручно і смачно, як завжди. Намагатися перезаправити або підзарядити немає сенсу. По-перше, це небезпечно, под може вибухнути. По-друге, рано чи пізно він усе одно вийде з ладу, експерименти не принесуть бажаного результату. Утилізувати девайс треба так само, як інші літій-іонні акумулятори, здати в спеціальний пункт приймання або вейп-шоп, який потім передасть прилади на перероблення.

Не тримайте електронку біля відкритого вогню чи інших джерел тепла, уникайте потужних ударів. При середньому темпі паріння однієї електронної сигарети вистачить на 7–10 днів. Порахуйте, це вигідніше, ніж постійно купувати тютюнові вироби.

Переваги, про які варто знати

Тож чому треба спробувати Elf bar 2500? Тому що:

Смак. Інженери бренду попрацювали на славу та встановили модернізовану подвійну вертикальну спіраль. Це значить, що смак передається дуже чітко та чисто, відчувається кожна нотка букету. У лінійці молочні, фруктові, з холодком, ягідні аромати. Міцність. Сольовий нікотин 2 % чудово втамовує нікотинову спрагу, щоб накуритися вистачить кількох затяжок. Ніяких заморочок. Обслуговувати одноразовий под не потрібно. Захотіли перекурити? Будь ласка, девайс готовий до експлуатації прямо з коробки. Компактні розміри. Хоч ця одноразка дещо більша за моделі меншої потужності, вона так само зручна і без проблем поміщається в мініатюрну сумочку або кишеню. При замовленні у вейп-шопі Vandal Vape можна отримати 5-відсотковий кешбек та заощадити на наступних покупках, а якщо сума в чеку перевищує 700 грн, продавець подарує безкоштовну доставку.

Elf Bar 2500 — це висока автономність за доступною ціною. Якщо не хочете витрачати на вейпінг надто багато, любите прості в експлуатації електронні сигарети з гарним асортиментом смаків, зверніть увагу на продукцію цього бренду. Його товари мають попит і серед колишніх курців (сольовий нікотин дозволяє поступово позбутися шкідливої звички, для цього його концентрацію поступово знижують), і серед вейперів-початківців (одноразка — кращий спосіб зрозуміти, підходить вам паріння чи ні), і серед досвідчених парильників (завжди треба мати девайс про запас, аби за потреби вдихнути ароматного диму тут і зараз).