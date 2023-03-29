Техногіганти скорочують персонал команд, які займаються оцінкою етичних питань у сфері запровадження штучного інтелекту (ШІ). Їхні рішення призводять до занепокоєння щодо безпеки нової технології, оскільки вона набуває широкого застосування у споживчих товарах.

Про це повідомило Financial Times.

Персонал з питань відповідального ШІ скорочено у таких компаніях, як Microsoft, Meta, Google, Amazon і Twitter. Ці співробітники консультували з питань безпеки споживчих товарів, які використовують штучний інтелект.

Звільнені працівники – це десятки людей, що становить невелику частину від десятків тисяч співробітників, звільнених у відповідь на загальний спад в галузі. За словами експертів, попри заяви компаній, що вони залишаються відданими розробці безпечних продуктів штучного інтелекту, скорочення викликають занепокоєння. Це пов’язано з тим, що потенційні зловживання ШІ виявляються саме тоді, коли мільйони людей починають експериментувати з інструментами цієї технології.

Зокрема занепокоєння з’явилося після успіху чат-бота ChatGPT, запущеного компанією OpenAI, яку підтримує Microsoft. Інші компанії почали випускати конкурентів, як Bard від Google і Claude від Anthropic.

“Шокує те, скільки людей, які займаються відповідальним ШІ, звільняють в той час, коли, можливо, вам потрібно більше таких команд, ніж будь-коли”, – сказав Ендрю Стрейт, ексдослідник з питань етики та політики в компанії DeepMind, що належить Alphabet, і заступник директора дослідницької організації Ada Lovelace Institute.

На початку 2023 року Microsoft розпустила всю свою команду з питань етики. Ці співробітники очолювали початкову роботу компанії у сфері. Техногігант заявляв, що зменшення штату відбулося на менш ніж 10 посад, коли в офісі відповідального ШІ все ще працюють сотні людей.

“Ми значно розширили наші зусилля у сфері відповідального ШІ і доклали чимало зусиль, щоб інституціоналізувати їх у всій компанії”, – сказала керівниця відділу відповідального ШІ в Microsoft Наташа Крамптон.

Під керівництвом нового власника Twitter Ілона Маска було скорочено більше ніж половину штату, зокрема з невеликою командою з етичного ШІ. Ці спеціалісти займалися виправленнями упередженості алгоритму Twitter. Технологія надавала перевагу білим обличчям при виборі способу обрізання зображень у соціальній мережі. Twitter не відповів на запит про коментарі.

Також стрімінгова платформа Twitch, яка належить Amazon, скоротила команду з питань етики Ш. Відповідальність за проблеми, пов’язані з упередженістю, поклали на всі команди, що працюють над продуктами ШІ. У Twitch відмовилися від коментарів.

Також Meta розпустила свою відповідальну інноваційну команду з близько 20 інженерів та етиків. До вересня 2022 року співробітники займалися оцінкою дотримання громадянських прав та етики в Instagram і Facebook. Meta не відповіла на запит про коментарі.