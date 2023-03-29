Про це повідомило Financial Times.
Персонал з питань відповідального ШІ скорочено у таких компаніях, як Microsoft, Meta, Google, Amazon і Twitter. Ці співробітники консультували з питань безпеки споживчих товарів, які використовують штучний інтелект.
Звільнені працівники – це десятки людей, що становить невелику частину від десятків тисяч співробітників, звільнених у відповідь на загальний спад в галузі. За словами експертів, попри заяви компаній, що вони залишаються відданими розробці безпечних продуктів штучного інтелекту, скорочення викликають занепокоєння. Це пов’язано з тим, що потенційні зловживання ШІ виявляються саме тоді, коли мільйони людей починають експериментувати з інструментами цієї технології.
Зокрема занепокоєння з’явилося після успіху чат-бота ChatGPT, запущеного компанією OpenAI, яку підтримує Microsoft. Інші компанії почали випускати конкурентів, як Bard від Google і Claude від Anthropic.
“Шокує те, скільки людей, які займаються відповідальним ШІ, звільняють в той час, коли, можливо, вам потрібно більше таких команд, ніж будь-коли”, – сказав Ендрю Стрейт, ексдослідник з питань етики та політики в компанії DeepMind, що належить Alphabet, і заступник директора дослідницької організації Ada Lovelace Institute.
На початку 2023 року Microsoft розпустила всю свою команду з питань етики. Ці співробітники очолювали початкову роботу компанії у сфері. Техногігант заявляв, що зменшення штату відбулося на менш ніж 10 посад, коли в офісі відповідального ШІ все ще працюють сотні людей.
“Ми значно розширили наші зусилля у сфері відповідального ШІ і доклали чимало зусиль, щоб інституціоналізувати їх у всій компанії”, – сказала керівниця відділу відповідального ШІ в Microsoft Наташа Крамптон.
Під керівництвом нового власника Twitter Ілона Маска було скорочено більше ніж половину штату, зокрема з невеликою командою з етичного ШІ. Ці спеціалісти займалися виправленнями упередженості алгоритму Twitter. Технологія надавала перевагу білим обличчям при виборі способу обрізання зображень у соціальній мережі. Twitter не відповів на запит про коментарі.
Також стрімінгова платформа Twitch, яка належить Amazon, скоротила команду з питань етики Ш. Відповідальність за проблеми, пов’язані з упередженістю, поклали на всі команди, що працюють над продуктами ШІ. У Twitch відмовилися від коментарів.
Також Meta розпустила свою відповідальну інноваційну команду з близько 20 інженерів та етиків. До вересня 2022 року співробітники займалися оцінкою дотримання громадянських прав та етики в Instagram і Facebook. Meta не відповіла на запит про коментарі.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.