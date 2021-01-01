Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 13:02

Всього:

1064479 (+9432)

Хворіють:

325790 (+9432)

Вилікувались:

720009 (+10016)

Померло:

18680 (+147)

13:52 У Києві за добу виявили ще 885 хворих на COVID-19
11:28 «Складна операція»: до України повернули двох жінок з дітьми, які перебували в таборах для біженців у Сирії
09:05 Дощі та мокрий сніг: якою буде погода для українців у перший день нового року
04:39 Епіфаній закликав українців бути добріше й милосердніше до ближніх
03:58 Вчені розповіли про негативний вплив новорічних пісень
03:28 Опубліковано трейлер серіалу «Супермен і Лоїс»
03:09 Ізраїль поставив рекорд у світі за темпами вакцинації від COVID-19
02:24 Новорічне привітання: Зеленський розповів дітям про кредити і будівництво доріг
02:09 В США заарештували фармацевта. Його підозрюють у зіпсуванні понад 500 доз COVID-вакцин
01:28 Полярники привітали українців з Новим роком
00:33 Новорічне привітання Петра Порошенка: відео

31 грудня

23:32 Понад сто учасників протестів у Білорусі зустрінуть Новий рік за ґратами
22:45 Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцях» – Порошенко
22:21 Порошенко назвав умови, за яких Україна вже влітку може позбутися потреби у локдауні 
21:58 У Туреччині оголосили безперервну комендантську годину
21:54 Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» – Порошенко
21:33 У Пхеньяні зустріли Новий рік величезним натовпом на площі, не дотримуючись дистанції
20:57 «Глибоко сентиментальний»: Бейонсе подарувала рідним підвіску з непристойним жестом
20:47 Рідні полонених і зниклих безвісти зворушливо привітали близьких з Новим роком — відео
20:25 У нових Tesla Model S і Model X з’явиться фронтальна камера
19:57 12-річна дівчинка з Великобританії подає в суд на TikTok
19:43 У Києві посилили заходи безпеки на святкових локаціях
19:33 Вибухівка біля квартири тещі Шабуніна: слідчі розпочали кримінальне провадження

Великобританія остаточно вийшла з Євросоюзу: що змінилося

За годину до 2021 року Великобританія остаточно втратила статус держави-члена Європейського Союзу та вийшла з єдиного ринку.

П’ятниця, 1 січня 2021, 13:31

Про це повідомляє BBC.

Фактичний вихід стався через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість британців висловилися за вихід з Євросоюзу.

Зазначимо, що з 31 січня 2020 року Великобританія практично втратила статус члена ЄС, але відбувався так званий перехідний період. Протягом року держава все ще залишалася у єдиному ринку ЄС, тому на неї поширювалися деякі правила Євросоюзу.

До кінця 2020 року лідери ЄС та Великобританії повинні були узгодити нові правила торговельної співпраці. Однак сторони затягнули переговори про торговельну угоду, оскільки не змогли спочатку знайти компроміс у деяких спірних питаннях. Зокрема, Великобританія та ЄС сперечалися щодо правил риболовлі, конкуренції та забезпечення виконання майбутньої угоди.

Водночас угоду необхідно було прийняти до кінця 2020 року. В іншому разі постраждали б обидві сторони перемовин та почався б процес “жорсткого” Brexit. Торгівля між ЄС та Великобританією здійснювалася б з накладенням мита та проходженням прикордонних перевірок.

24 грудня 2020 року сторони погодили угоду про торгівлю. О 23:00 31 січня 2020 року перехідний період завершився та набрали чинності нові правила поїздок, торгівлі, імміграції та безпекової співпраці. 

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що держава тепер “тримає свободу у власних руках” і може вирішувати питання “інакше й краще”.

Очікуються певні затримки щодо постачання товарів, оскільки бізнесу необхідно адаптуватися до нових правил.

  • 30 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав торговельну угоду з Європейським союзом. Документ врегульовує торговельні відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.
  • Батько британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона заявив у четвер, що подає заявку на отримання французького паспорта задля збереження зв’язку з Європейським союзом після Brexit.
  • Іспанія і Велика Британія досягли попередньої угоди щодо збереження відкритого сухопутного кордону Гібралтару після Brexit.
Теги: Brexit, Великобританія, ЄС

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись