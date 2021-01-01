Великобританія остаточно вийшла з Євросоюзу: що змінилося

За годину до 2021 року Великобританія остаточно втратила статус держави-члена Європейського Союзу та вийшла з єдиного ринку.

Про це повідомляє BBC.

Фактичний вихід стався через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість британців висловилися за вихід з Євросоюзу.

Зазначимо, що з 31 січня 2020 року Великобританія практично втратила статус члена ЄС, але відбувався так званий перехідний період. Протягом року держава все ще залишалася у єдиному ринку ЄС, тому на неї поширювалися деякі правила Євросоюзу.

До кінця 2020 року лідери ЄС та Великобританії повинні були узгодити нові правила торговельної співпраці. Однак сторони затягнули переговори про торговельну угоду, оскільки не змогли спочатку знайти компроміс у деяких спірних питаннях. Зокрема, Великобританія та ЄС сперечалися щодо правил риболовлі, конкуренції та забезпечення виконання майбутньої угоди.

Водночас угоду необхідно було прийняти до кінця 2020 року. В іншому разі постраждали б обидві сторони перемовин та почався б процес “жорсткого” Brexit. Торгівля між ЄС та Великобританією здійснювалася б з накладенням мита та проходженням прикордонних перевірок.

24 грудня 2020 року сторони погодили угоду про торгівлю. О 23:00 31 січня 2020 року перехідний період завершився та набрали чинності нові правила поїздок, торгівлі, імміграції та безпекової співпраці.

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що держава тепер “тримає свободу у власних руках” і може вирішувати питання “інакше й краще”.

Очікуються певні затримки щодо постачання товарів, оскільки бізнесу необхідно адаптуватися до нових правил.