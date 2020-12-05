Про це повідомляє BBC News.
Національна служба охорони здоров’я (NHS) планує почати вакцинацію 8 грудня. Виконавчий директор відомства Кріс Хопсон розповів, що вакцину проти коронавірусу доставлять у 50 лікарень країни.
Наразі ці британські лікарні проводять моніторинг того, скільки негайних вакцинацій потрібно зробити в їхніх районах. Так, вони повинні врахувати кількість жителів будинків для літніх, медичного персоналу та людей старших за 80 років. Саме ці люди входять до групи ризику і будуть вакциновані в першу чергу.
- Деякі країни світу вже готуються до старту глобальної вакцинації проти коронавірусу. Саме тому люди частіше думають про те, що вони відчуватимуть після рятівного уколу. Раніше #Букви писали про те, що відчував доброволець, коли випробовував одну з вакцин.
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
- Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 осіб: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли на COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
- Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.