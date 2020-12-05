Великобританія стане першою у світі країною, яка почне вакцинацію населення проти коронавірусу. Перші пацієнти отримають рятівну ін’єкцію вже наступного тижня.

Про це повідомляє BBC News.

Національна служба охорони здоров’я (NHS) планує почати вакцинацію 8 грудня. Виконавчий директор відомства Кріс Хопсон розповів, що вакцину проти коронавірусу доставлять у 50 лікарень країни.

Наразі ці британські лікарні проводять моніторинг того, скільки негайних вакцинацій потрібно зробити в їхніх районах. Так, вони повинні врахувати кількість жителів будинків для літніх, медичного персоналу та людей старших за 80 років. Саме ці люди входять до групи ризику і будуть вакциновані в першу чергу.

Деякі країни світу вже готуються до старту глобальної вакцинації проти коронавірусу. Саме тому люди частіше думають про те, що вони відчуватимуть після рятівного уколу. Раніше #Букви писали про те, що відчував доброволець, коли випробовував одну з вакцин.