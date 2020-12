Про це повідомляє видання The Guardian.

31 грудня 2020 року Великобританія виходить з єдиного ринку ЄС та перейде у категорію так званих третіх країн для Євросоюзу. Саме тому узгодження торговельної угоди було важливим для обох сторін.

Якби угоду не уклали, то торгівля між Великобританією та ЄС відбувалася б за умов прикордонних перевірок та взаємного оподаткування. У разі виходу без угоди на Великобританію чекали б значні економічні наслідки.

У Британському уряді зазначили, що узгодження торговельних взаємин з ЄС продемонструвало виконання всіх обіцянок, даних на референдумі 2016 року і на загальних виборах у 2019 році.

“Ми повернули собі контроль над грошима, кордонами, законами, торгівлею і рибальськими угіддями. Ця угода — фантастична новина для сімей і компаній всієї Великої Британії. Ми підписали першу угоду про вільну торгівлю, що ґрунтується на нульових тарифах і нульових квотах”, — йдеться в заяві уряду.

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон підтвердив у своєму Twitter інформацію про підписання угоди.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020