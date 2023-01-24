Збільшення талії може здатися характерним для чоловіків і жінок, які досягли середнього віку близько 50 років, проте нове дослідження виявило, що так званий "пивний" живіт спричиняє погіршення фізичного стану у подальшому житті.

Про це повідомляє CNN.

Дослідження, під час якого велось спостереження за 4509 особами у Норвегії віком 45 років і старше протягом двох десятиліть, показало, що учасники, які мали високу або помірно високу окружність талії на початку дослідження, на 57% частіше були “слабшими”, ніж з нормальною талією.

Слабкість — це динамічний багатофакторний геріатричний синдром, який характеризується фізіологічним погіршенням, підвищеною вразливістю та зниженням стійкості до зовнішніх стресових факторів.

Загальна слабкість включає слабку силу хвата, повільну швидкість ходьби, загальне виснаження, ненавмисну ​​втрату ваги та низьку фізичну активність.

Відповідно до опублікованого дослідження, люди, які на початку дослідження страждали ожирінням (індекс маси тіла (ІМТ) 30 і вище), також мали на 2,5 раза більше шансів відчувати більшу слабкість, ніж люди з нормальним ІМТ (від 18,5 до 24,9), згідно з опублікованим дослідженням 23 січня 2023 року в журналі BMJ Open.

На думку авторів дослідження, причин може бути кілька. Ожиріння призводить до збільшення запалення в жирових клітинах, що може пошкодити м’язові волокна, “що, своєю чергою, призведе до зниження м’язової сили та функції”, зазначила співавторка дослідження Шрішті Учай.

Як загальне, так і абдомінальне ожиріння, особливо з часом у дорослому віці, пов’язане з підвищеним ризиком слабкості у наступні роки, мовиться у висновку. Тож важливо підтримувати нормальні ІМТ і вагу протягом дорослого життя.

Боріться з погіршенням фізичного здоров’я

Фізичні вправи можуть допомогти протистояти зростаючій слабкості. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я США, дорослі повинні виконувати вправи для зміцнення м’язів із залученням усіх основних груп м’язів принаймні два або більше днів на тиждень, на додаток до фізичних вправ не менше 2,5 годин на тиждень з помірною інтенсивністю, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США щодо фізичної активності для американців.

Зменшення жиру в організмі та нарощування чистої м’язової маси може допомогти покращити рівновагу та поставу, раніше зауважила CNN докторка Нієка Голдберг, директорка Atria New York City та ад’юнкт-професорка медицини Школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті.

Щоб залишатися сильним і здоровим, намагайтеся займатися як аеробікою, так і силовими вправами, йдеться у рекомендаціях.