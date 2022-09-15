Про це повідомило Мінінфраструктури.
Вихід заплановано з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Дев’ять суден вже вийшли з перших двох портів. Ще два балкери вирушать, коли будуть сприятливі погодні умови в порту “Південний”.
З початку дії зернової угоди з українських портів експортовано 3,33 млн тонн продовольства. З серпня з портів вирушили 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
Зернову угоду вдалося реалізувати 22 липня після довгих перемовин. Щоправда, Росія порушила умови договору менше ніж за добу, коли окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після атаки на цю інфраструктуру не відбувалися.
ООН і Туреччина виступили посередниками, які надали можливість Україні знову експортувати зерно. Перші судна вирушило 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ”. Ними стали три балкери, які були завантажені кукурудзою.
- 4 вересня з одеських портів вирушили 13 суден. З початку “зернової угоди” це найбільший караван з українською продукцією.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликатиме російського лідера Володимира Путіна відправляти товари через Чорноморський коридор, який підтримується ООН, під час зустрічі з ним наступного тижня.
- Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Росії Володимира Путіна стосовно експорту українського зерна. Він назвав його заяву про те, що більшість зерна експортують до Європи, брехнею та расистським розподілом світу.