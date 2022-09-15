З портів України вирушать 11 суден. До країн Африки, Азії та Європи прибуде близько 240 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомило Мінінфраструктури.

Вихід заплановано з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Дев’ять суден вже вийшли з перших двох портів. Ще два балкери вирушать, коли будуть сприятливі погодні умови в порту “Південний”.

З початку дії зернової угоди з українських портів експортовано 3,33 млн тонн продовольства. З серпня з портів вирушили 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зернову угоду вдалося реалізувати 22 липня після довгих перемовин. Щоправда, Росія порушила умови договору менше ніж за добу, коли окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після атаки на цю інфраструктуру не відбувалися.

ООН і Туреччина виступили посередниками, які надали можливість Україні знову експортувати зерно. Перші судна вирушило 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ”. Ними стали три балкери, які були завантажені кукурудзою.