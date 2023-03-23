Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема, кілька місяців поспіль російська пропаганда анонсувала “великий наступ” армії РФ на фронті в Україні, проте значних успіхів ворог так і не зміг досягнути.
За словами Вадима Скібіцького, загальна бравада російських окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. Він зазначив, що в реальності ж російські солдати зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.
Представник української розвідки наголосив, що зараз російська армія має єдину мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
“Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій”, – пояснив Вадим Скібіцький.
У ГУР МОУ зазначили, що зараз російські окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп’янському та Шахтарському напрямках.
Раніше у британській розвідці розповіли, що інтенсивність російських атак у Бахмуті, ймовірно, починає знижуватись. За даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.
Фахівці зауважили, що протягом останніх днів українські військові почали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою.
Водночас тривають бої навколо центру Бахмута і залишається загроза, що війська РФ оточать ЗСУ з півночі та півдня.
Однак, як резюмували британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що атаки росіян у Бахмуті втрачають і без того обмежений імпульс.
“Частково це відбувається через те, що деякі підрозділи російського МО передислоковано в інші сектори”, – резюмували у британській розвідці.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.
- Росія почала знімати з консервації радянські танки сімейства Т-54/55, випущені в 40-50-ті роки.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.