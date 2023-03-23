Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, кілька місяців поспіль російська пропаганда анонсувала “великий наступ” армії РФ на фронті в Україні, проте значних успіхів ворог так і не зміг досягнути.

За словами Вадима Скібіцького, загальна бравада російських окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. Він зазначив, що в реальності ж російські солдати зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Представник української розвідки наголосив, що зараз російська армія має єдину мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

“Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій”, – пояснив Вадим Скібіцький.

У ГУР МОУ зазначили, що зараз російські окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп’янському та Шахтарському напрямках.

Раніше у британській розвідці розповіли, що інтенсивність російських атак у Бахмуті, ймовірно, починає знижуватись. За даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.

Фахівці зауважили, що протягом останніх днів українські військові почали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою.

Водночас тривають бої навколо центру Бахмута і залишається загроза, що війська РФ оточать ЗСУ з півночі та півдня.

Однак, як резюмували британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що атаки росіян у Бахмуті втрачають і без того обмежений імпульс.

“Частково це відбувається через те, що деякі підрозділи російського МО  передислоковано в інші сектори”, – резюмували у британській розвідці.