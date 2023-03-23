Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що широко анонсований так званий "великий наступ" російської армії майже не приніс РФ значних результатів.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, кілька місяців поспіль російська пропаганда анонсувала “великий наступ” армії РФ на фронті в Україні, проте значних успіхів ворог так і не зміг досягнути.

За словами Вадима Скібіцького, загальна бравада російських окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. Він зазначив, що в реальності ж російські солдати зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Представник української розвідки наголосив, що зараз російська армія має єдину мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

“Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій”, – пояснив Вадим Скібіцький.

У ГУР МОУ зазначили, що зараз російські окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп’янському та Шахтарському напрямках.

Раніше у британській розвідці розповіли, що інтенсивність російських атак у Бахмуті, ймовірно, починає знижуватись. За даними британських розвідників, найімовірніше, що російські окупанти втрачають свій імпульс у боях за Бахмут.

Фахівці зауважили, що протягом останніх днів українські військові почали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою.

Водночас тривають бої навколо центру Бахмута і залишається загроза, що війська РФ оточать ЗСУ з півночі та півдня.

Однак, як резюмували британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що атаки росіян у Бахмуті втрачають і без того обмежений імпульс.

“Частково це відбувається через те, що деякі підрозділи російського МО передислоковано в інші сектори”, – резюмували у британській розвідці.