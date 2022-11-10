Венчурна компанія Sequoia визнала FTX – інвестицією з нульовим капіталом

Венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.

Про це повідомляє QUARTZ.

Компанія венчурного капіталу Sequoia Capital списала повну вартість своїх активів у FTX. Про своє рішення вона сповістила у записці для інвесторів, опублікованій у Twitter ввечері 9 листопада.

Рішення компанії венчурного капіталу ухвалено після виникнення сумнів щодо платоспроможності третьої за величиною біржі криптовалют.

Ось короткий підсумок того, що сталося:

Керівник найбільшої криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао підірвав довіру до FTX-конкурента, вивантажив нативні токени FTX на пів мільярда доларів FTT і спровокував кілька розпродажів, що призвело до падіння цін і спричинило кризу ліквідності.

Мільярдер-засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, також відомий як SBF, почав шукати допомогу, зокрема й у криптобіржі Binance. Тоді Binance заявила, що допоможе і викупить FTX.

Однак після кількох годин належної перевірки Binance змінила рішення і відмовилася від купівлі, заявивши, що проблеми – “поза нашим контролем або можливістю допомогти”.

Деякі інвестори також визнають, що їхня ставка FTX провалилася.

“Ми ризикуємо. Деякі інвестиції здивують позитивною стороною, а деякі — негативною”, — написала Sequoia у своєму зверненні до інвесторів.

Sequoia, яка ще декілька місяців тому називала SBF “легендою” і виправдала свій “комплекс рятівника”, є одним із довгого списку тих, хто підтримує суперечливу криптовалюту.

Окрім Sequoia прихильниками FTX були BlackRock, Рада пенсійного забезпечення вчителів Онтаріо та проблемна компанія Tiger Global, у якій за останній рік уже впала половина вартості фонду.

Що чекає FTX у майбутньому?

Під час розмови з інвесторами 9 листопада Бенкман-Фрід сказав, що FTX вагається між пошуком грошового вливання або оголошенням банкрутства, повідомляє Wall Street Journal.

Вплив інвесторів на FTX у цифрах

213,5 мільйона доларів США: інвестиції Sequoia у FTX.com і FTX.us — 150 мільйонів доларів США через фонд Global Growth III і 63,5 мільйона доларів США через фонд SCGE. Кожна з інвестицій представляла частки фондів з низькою однозначною цифрою.

1 мільярд доларів США: прибуток FTX у 2021 році, коли інвестувала Sequoia.

7 мільйонів доларів: збиток, повідомлений традиційною торговою компанією Genesis після того, як вона “хеджувала та продала заставу” на тлі нестабільності ринку. Genesis заявила, що не має істотного впливу на FTT або будь-які інші токени, випущені централізованими біржами, а також не має кредитних відносин з FTX. Серед інших бірж вона підтримує лише торгові відносини з FTX.

76,8 мільйона доларів США: блокчейн-компанія з фінансових послуг Galaxy Digital надає FTX готівку та цифрові активи. З цієї суми 47,5 мільйона доларів зараз перебувають у процесі виведення, повідомила компанія в своєму останньому квартальному звіті про прибутки 9 листопада.

10%: постраждалі активи під управлінням венчурного фонду Multicoin Capital. Multicoin каже, що має торговельні відносини з FTX та іншими біржами.

менше 10%: заблоковані активи криптотрейдингової компанії Amber Group на біржі FTX. “Це не становить загрози для наших бізнес-операцій або ліквідності”, — сказав маркетмейкер.

Не визначено: виробник криптомаркетів Wintermute заявив, що у нього є “залишок коштів на FTX, і хоча це не ідеально, сума – в межах наших допустимих ризиків і не має значного впливу на наше загальне фінансове становище”.

$2,42: ціна FTT-токена 10 листопада порівняно з $25 тиждень тому.

4 мільярди доларів: акціонерне фінансування SBF має заповнити дефіцит

Що буде далі для криптобірж, насамперед для Binance

“Довіра користувачів серйозно похитнуталася. Регулятори будуть ще більше перевіряти біржі. Ліцензії по всьому світу буде важче отримати. І люди тепер думають, що ми найбільші, і атакуватимуть нас більше… Ми повинні значно підвищити нашу прозорість, підтвердження резервів, страхові фонди тощо”, — сказав керівник Binance Чанпен Чжао.