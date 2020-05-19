Про це повідомляє прес–служба Венеціанської комісії.

“13 травня 2020 року голова Верховної ради України направив запит на думку Венеціанської комісії щодо проекту закону України “Про всеукраїнський референдум“, – сказано в повідомленні.

При цьому дата оголошення висновку комісії не повідомляється.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що депутати розглянуть законопроєкт про референдум за кілька тижнів.