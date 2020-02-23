Про це повідомляє Tgcom24.
За словами губернатора регіону Венето Лука Зая, влада повинна вжити кардинальних заходів для недопущення поширення коронавірусу в регіоні, після спалаху на півночі Італії.
“З вечора неділі Венеціанський карнавал і всі заходи, включаючи спортивні, будуть заблоковані до 1 березня включно”, – сказав Зая.
Він підкреслив, що “ярмарки і музеї” також будуть закриті.
Це положення також передбачає дезінфекцію регіональних і не регіональних поїздів, автобусів і вапоретто в Венеції.
За даними місцевої влади, кількість інфікованих на коронавірус в північно-східному регіоні збільшилася до 19 осіб. Серед них двоє літніх людей перебувають у лікарні Венеції.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали до санаторію крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.