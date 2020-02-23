Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Tgcom24.

За словами губернатора регіону Венето Лука Зая, влада повинна вжити кардинальних заходів для недопущення поширення коронавірусу в регіоні, після спалаху на півночі Італії.

“З вечора неділі Венеціанський карнавал і всі заходи, включаючи спортивні, будуть заблоковані до 1 березня включно”, – сказав Зая.

Він підкреслив, що “ярмарки і музеї” також будуть закриті.

Це положення також передбачає дезінфекцію регіональних і не регіональних поїздів, автобусів і вапоретто в Венеції.

За даними місцевої влади, кількість інфікованих на коронавірус в північно-східному регіоні збільшилася до 19 осіб. Серед них двоє літніх людей перебувають у лікарні Венеції.