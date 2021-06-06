Жителі Венеції вийшли на протести після того, як перший за 17 місяців круїзний лайнер пришвартувався у місті.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Круїзний лайнер увійшов в місто-лагуну вперше з початку пандемії, попри те, що уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі оголосив, що судам буде заборонено заходити в історичний центр.

Корабель MSC Orchestra вагою в 92 тисяч тонн зібрав 650 пасажирів перед відправленням в Барі, що на півдні Італії.

“Італійський уряд прекрасно обманює не тільки мешканців Венеції, але і ЗМІ й громадськість в усьому світі”, – сказав Томмазо Каччіарі, лідер групи активістів “No Grandi Navi” (“Ні великим кораблям”).

Активісти вийшли на вулиці з прапорами, а також протестували з води на човнах і гондолах. Противники круїзів вважають, що хвилі від лайнерів погано впливають на фундамент будинків історичного центру й екосистему лагуни.

Проти заборони на великі кораблі у Венеції виступає рух “Si Grandi Navi” (“Так великим кораблям”), його підтримали тисячі людей, які працюють в круїзній індустрії та залишилися без заробітку через пандемію.