Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Круїзний лайнер увійшов в місто-лагуну вперше з початку пандемії, попри те, що уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі оголосив, що судам буде заборонено заходити в історичний центр.
Корабель MSC Orchestra вагою в 92 тисяч тонн зібрав 650 пасажирів перед відправленням в Барі, що на півдні Італії.
“Італійський уряд прекрасно обманює не тільки мешканців Венеції, але і ЗМІ й громадськість в усьому світі”, – сказав Томмазо Каччіарі, лідер групи активістів “No Grandi Navi” (“Ні великим кораблям”).
Активісти вийшли на вулиці з прапорами, а також протестували з води на човнах і гондолах. Противники круїзів вважають, що хвилі від лайнерів погано впливають на фундамент будинків історичного центру й екосистему лагуни.
Проти заборони на великі кораблі у Венеції виступає рух “Si Grandi Navi” (“Так великим кораблям”), його підтримали тисячі людей, які працюють в круїзній індустрії та залишилися без заробітку через пандемію.
- Раніше повідомлялося, що уряд Італії схвалив декрет, який забороняє великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.
- Також британський рок-музикант Мік Джаггер і британська актриса Тільда Свінтон приєдналися до відкритого листа італійській владі з закликом захистити Венецію від надмірного потоку туристів.