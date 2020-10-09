Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) оприлюднила свої висновки щодо законопроєкту Президента Володимира Зеленського про зміни до законів про судоустрій, статус суддів тощо.

Відповідний документ опубліковано на сайті комісії.

Як повідомлялося раніше, 22 червня Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3711 “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського управління”.

8-9 жовтня Венеційська комісія та Генеральний директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи проаналізували відповідний законопроєкт та повідомили про свої висновки.

Цей проєкт закону, на думку експертів, — “лише частина кроків у правильному напрямі”, оскільки він “має обмежений обсяг і має намір врегулювати лише нагальні питання”.

“Законопроєкт №3711 не може здійснити цілісної реформи. […] Венеціанська комісія залишається в розпорядженні української влади для подальшої допомоги, зокрема, щодо ширшої реформи”, — йдеться у висновках.

У своїх висновках комісія нагадала, що визнає необхідність призначення в суди країни близько 2 тисяч суддів судів першої та другої інстанцій, що може бути здійснено через перепризначення складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Попри необхідність швидкого виправлення ситуації, комісія наголошує, що ВККС має бути цілісно сформованим органом. Шляхи з її формування, викладені у законопроєкті, експерти вітають.

“Звичайно, нових членів ВККС слід ретельно відібрати перед тим, як вони розпочнуть виконання своїх завдань. У законопроєкты №3711 діє змішаний національний/міжнародний орган з відбору нових членів ВККС. Це наслідує успішну модель, обрану для Антикорупційного суду, і вітається”, — зауважили в комісії.

Крім того, ВККС повинна “мати повну автономію, як розпущений ВККС, особливо мати можливість встановлювати свої власні правила та процедури”.

“Новий ВККС повинен спиратися на роботу свого попередника, і він повинен бути вільним від втручання Вищої ради правосуддя”, — йдеться у висновках.

Комісія також наголошує на тому, що питання доброчесності та етики у ВККС має бути також вирішеним терміново, хоча воно не так висвітлено у законопроєкті президента.