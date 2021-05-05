Висновок опубліковано на сайті комісії.
Як сповіщалося, проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя” було подано президентом та визначено як невідкладний 12 лютого поточного року. 2 березня його було включено до порядку денного, але досі не було розглянуто в залі парламенту.
Вища рада правосуддя — колегіальний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він діє в Україні на постійній основі, мета — забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів. Також ВРП опікується питаннями додержання норм Конституції та законів України, професійної етики суддями та прокурорами.
Законопроєктом Зеленського пропонується створення Етичної ради, яка буде проводити попередній відбір кандидатів до ВРП, перевіряти його нинішній склад на добропорядність. Складатиметься вона з 6 осіб — три людини, яких обиратимуть міжнародні організації, і три — судді або судді у відставці, обрані Радою суддів України.
Генеральний Директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи й Венеціанська комісія вітають обґрунтування цього законопроєкту і його мету, оскільки, на їхнє переконання, без реформування ВРП судова реформа буде приречена на провал.
Вітають і те, що у складі Етичної ради будуть міжнародні експерти. Водночас експерти називають законопроєкт частковим заходом, який не передбачає цілісної реформи.
Венеціанська комісія та Директорат надають перелік основних рекомендацій щодо законопроєкту:
- Закон має встановлювати критерії професійної етики та доброчесності. В ньому питанні можна послатися на національні, міжнародні джерела, зокрема, Бангалорські принципи поведінки суддів.
- Затверджувати Етичну раду має голова Верховного або Вищого антикорупційного суду, але має бути прописаний і порядок дій на випадок, якщо Рада суддів не призначила своїх членів.
- Кандидатури на посаду національних членів Етичної ради мають бути оприлюднені на сайті Ради суддів. Право на призначення повинні мати тільки перевірені судді.
- Міжнародна участь в Етичній раді має бути обмежена 6-річним мандатом.
- Закон має надавати достатні повноваження щодо розслідувань, роботи Етичної ради.
- Етична рада могла б працювати і з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
- Термін в 3 місяці, який законопроєкт передбачає виділяти Етичній раді для оцінки поточного стану членів ВРП, занадто короткий, його варто продовжити.
- Етична рада має фільтрувати, але не ранжувати кандидатів.
- Рішення Етичної ради мають ухвалюватися 4 голосами за, якщо серед них два — від міжнародних експертів.
- Апеляції на рішення Етичної ради мають подавати до Верховного Суду.
- Етична рада має бути зобов’язана передати свої висновки Національному антикорупційному бюро та Національному агентству з питань запобігання корупції.
У лютому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, згідно з яким Вищій раді правосуддя передається частина повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження з відбору суддів.