Текст опублікований на сайті Венеційської комісії.

У комісії розкритикували рішення КСУ по антикорупційної реформи і рекомендували відновити скасовану статтю, яка передбачала покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

У звіті наголошується, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, керованого верховенством закону, також важливим залишається і повага до Конституції та конституційна справедливість.

“Вони йдуть рука об руку. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення”, – йдеться в документі.

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо в своєму Twitter також закликав український парламент вирішити ситуацію.

“Рішення Конституційного Суду України викликає жаль; система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів, повинна бути збережена”, – написав Букіккіо.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. КСУ визнав неконституційною статтю 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.