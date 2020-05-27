Прокурори САП опублікували відкритого листа, в якому висловили свою незгоду з критикою Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, яка звинуватила САП у бездіяльності, відсутності результатів роботи і порушення розумних строків при веденні кримінальних проваджень.

Про це йдеться у відкритому листі прокурорів САП.

“Генпрокурор, його перший заступник і заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Тому не зрозуміло, які саме повноваження використовувала генеральний прокурор для перевірки стану організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідуються НАБУ, та які саме норми закону дозволяють давати оцінку таким провадженням”, – йдеться у листі.

Прокурори САП категорично не згодні з твердженням генпрокурора про їхню бездіяльність, відсутність результатів роботи та порушення розумних строків у кримінальних провадженнях.

У відомстві зауважили, що кримінальні провадження, у яких, як вказала Венедіктова, було повідомлено про підозру два-чотири роки тому, а слідство не завершене, “дісталися їм у спадок від дореформеної Генпрокуратури”. Тому, на думку САП, слід спитати у прокурорів, які зараз працюють в Офісі генпрокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду.

У САП стверджують, що не можливо за пів року “розставити всі крапки над “і” у кримінальних провадженнях, які перебували в інших органах досудового розслідування упродовж п’яти та більше років”.

У відкритому листі також спростовуються заяви генпрокурора, щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

Учора на сайті Офісу генпрокурора оприлюднили відеозвернення генпрокурора Ірини Венедиктової, у якому вона звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

“В перший же тиждень мого перебування на посаді генпрокурора – 24 березня – ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань. Втім, минуло 2 місяці, а віз і нині там”, – сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами САП.

Вона поінформувала, що в низці актуальних та резонансних проваджень, у яких високопосадовцям повідомлено про підозру кілька років тому, слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані.