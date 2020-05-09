Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закрила коментарі під своїми Facebook-постами для користувачів, які не є її "друзями" в соціальній мережі.

Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

Так, раніше сьогодні Венедіктова використала для привітання з Днем перемоги над нацизмом пісню російського співака Льва Лещенка, який входить до переліку осіб Міністерства культури України, котрі створюють загрозу національній безпеці. Після хвилі критики користувачів генпрокурор відредагувала свій пост, прибравши кліп співака.

А тепер вона вирішила і зовсім обмежити можливість коментувати свої Facebook-публікації.

Венедіктова, зокрема, звернулася до “фан-клубу хейтерів”, зазначивши, що її сторінка в соцмережі – “це приватний палісадник”.

“Шановні співгромадяни і не тільки! Дякую, що я вам цікава і ви тим, що складає вашу сутність, ділитесь зі мною і оточуючими. Але частіше, не варто, залишайте своє світосприйняття собі або обговорюйте в колі однодумців – особливо, коли на вашій аватарці жабки або кіногерої. Я люблю Facebook: його сенс – відкритий і вільний діалог людей, які мають певне уявлення про правила і повагу. Отже, всі небайдужі, незнайомі мені люди і мій маленький фан-клуб хейтерів, моя сторінка – це приватний палісадник, де я не виступаю в якості особи, наділеної функціями держави, а поводжу себе так, як поводила в Facebook багато років”, – зазначила Венедіктова.

Вона також наголосила, що залишає коментарі “відкритими тільки для друзів”.

Наразі коментарі на сторінці генпрокурора дійсно можуть залишати тільки “друзі”.