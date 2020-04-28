Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обурена тим фактом, що під її будинком правозахисники влаштували акцію протесту, звинувачуючи її в "зливі" справи Катерини Гандзюк.

Про це вона написала в Facebook.

Напередодні під вікнами голови Офісу Генпрокурора відбулася акція протесту “Хто вбив Катю Гандзюк”.

Вона обурилася тим, що учасники акції “налякали пенсіонерів” своїм протестом.

“Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів … Правозахисники – це зовсім про інше”, – написала генпрокурор.

Також вона заявила, що в Україні вже досить багато було зроблено для реформування прокуратури та судової системи.

Вона перерахувала напрацювання, які є у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

“Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд – це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файерами – це не те, є тільки власне бачення як має бути …, але це також неточно. 55 томів справи – не цікавить”, – написала генпрокурор.

Резюмуючи, Венедиктова додала, що вже почався процес ознайомлення з матеріалами слідства.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.