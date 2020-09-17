Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Кримінальна сага, пов‘язана з депутатом має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю – матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно – одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали”, – зазначила Венедіктова.
Вона також додала, що генеральний прокурор “не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП”.
За її словами, генпрокурор має право вивчати матеріали справи, а “не довідки чи окремі частини НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій)”.
Як відомо, Антикорупційне бюро у вівторок оприлюднило відео, де довірена особа нардепа Олександра Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 тисяч доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.
На відео також присутній і Юрченко, який готовить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу. В записаному відео нардеп говорить, що за правки по зеленому тарифу в попередньому законі депутати отримали по 80 тисяч доларів.
Увечері суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенко, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом від “Слуги народу” Олександром Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.
- 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами.
- Суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом від “Слуги народу” Олександром Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.
- Напередодні голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Олександр Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.