Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого вважають причетним до злочинної схеми з хабарем.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Кримінальна сага, пов‘язана з депутатом має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю – матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно – одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали”, – зазначила Венедіктова.

Вона також додала, що генеральний прокурор “не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП”.

За її словами, генпрокурор має право вивчати матеріали справи, а “не довідки чи окремі частини НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій)”.

Як відомо, Антикорупційне бюро у вівторок оприлюднило відео, де довірена особа нардепа Олександра Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 тисяч доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який готовить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу. В записаному відео нардеп говорить, що за правки по зеленому тарифу в попередньому законі депутати отримали по 80 тисяч доларів.

Увечері суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенко, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом від “Слуги народу” Олександром Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.